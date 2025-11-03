Lenia Batres resolverá amparo tramitado por el exgobernador García Cabeza de Vaca

Lenia Batres y Francisco Javier García Cabeza de Vaca . Foto: Montserrat López y Benjamín Flores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ministra Lenia Batres Guadarrama será la encargada de resolver un amparo tramitado por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, contra la orden de aprehensión que tiene por delincuencia organizada y lavado de dinero por 105 millones de pesos.

De acuerdo con los registros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el amparo en revisión le fue turnado a la ministra Batres desde el pasado 8 de octubre bajo el número de expediente 435/2025.

Esa misma fecha, por mayoría de cinco votos, el Pleno de la Corte aceptó ejercer la facultad de atracción del recurso de revisión tramitado por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la concesión del amparo que desde el 2023 favoreció al exmandatario estatal y ordenó dejar sin efectos el mandamiento de captura.

Esto, al considerar que no existen elementos de prueba suficientes para acreditar que García Cabeza de Vaca probablemente cometió los delitos que la FGR intenta imputarle desde el año 2022.

Los ministros que votaron en contra de atraer el caso fueron Arístides Rodrigo Guerrero, Yasmín Esquivel Mossa, Giovanni Azael Figueroa Mejía y el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.

En consecuencia, la ministra Batres, afín al gobierno federal, deberá presentar un proyecto de resolución para que la Corte determine si el amparo a favor de García Cabeza de Vaca debe subsistir o si será revocado.

La FGR señala a García Cabeza de Vaca por supuestamente triangular recursos de tres maneras distintas en la emisión de contratos de obras públicas por 105 millones de pesos.

Desde el año 2022, cuando inició el caso, la defensa de García Cabeza de Vaca ha afirmado que en realidad se trata de una persecución política.