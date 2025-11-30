García Harfuch descarta dinero del crimen organizado en Miss Universo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante las revelaciones del involucramiento del empresario, copropietario del certamen Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, con delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas y robo de hidrocarburos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, descartó la existencia de indicios de que en el concurso de belleza haya dinero sucio.

Durante la conferencia de prensa de este domingo, convocada para hablar del Plan Michoacán, el funcionario fue cuestionado sobre la relación que habría entre la delincuencia organizada y el certamen de belleza.

“No tenemos ningún indicio de que haya dinero del crimen organizado en el concurso de Miss Universo ni tenemos relacionada nada que tenga que ver con el concurso como tal, con el concurso, con las investigaciones correspondientes”, respondió García Harfuch a los cuestionamientos.

El funcionario recordó que la investigación en la que está involucrado Rocha Cantú, hay 13 órdenes de aprehensión, una de ellas contra el dueño de Miss Universo.

Apuntó que las investigaciones contra Rocha Cantú “se hicieron en plena coordinación con la FGR”, dijo.

El funcionario sostuvo que fue una investigación en conjunto entre la propia Fiscalía, la Secretará de Seguridad de Seguridad y las instituciones que conforman el gabinete de seguridad: “todos aportamos información para esa investigación”.