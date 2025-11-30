Golpe al Cártel de Sinaloa: Marinos abaten a “El Pichón”, segundo al mando de “El Chapo Isidro”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Elementos de la Secretaría de Marina abatieron a Pedro “N”, alias Pichón, identificado como el segundo al mando del Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, quien encabeza un grupo criminal en Guasave, Sinaloa.

En conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se informó que Pedro “N”, quien contaba con una orden de extradición, fue abatido durante un operativo encabezado por personal de la Secretaría de Marina, tras presuntamente agredir al personal naval.

De acuerdo al secretario de la Marina, Raymundo Morales Ángeles, el enfrentamiento con Pedro “N” alias “El Pichón”, ocurrió en un despliegue paralelo a estados vecinos y aquellos que tienen influencia en el estado de Michoacán.

El funcionario explicó que en el enfrentamiento con los marinos “se detuvo a integrantes de la facción de ‘El Chapo Isidro’, Adelemo ‘N’ y a Miguel ‘N’, y Pedro ‘N’, alias ‘Pichón’ , quien fue neutralizado”, es decir, abatido.

Esas personas estarían implicadas en “la producción de drogas sintéticas, precursores químicos, así como infraestructura para la fabricación de sustancias ilícitas”.

?? Operativo en Choix, Sinaloa

El Gabinete de Seguridad detuvo a Adaleno “N” y Miguel “N”, presuntos miembros de la célula ligada al grupo que encabeza “El Chapo Isidro”.

En conferencia de prensa, en la que se abordaron los avances del Plan Michoacán, se informó que en el caso del enfrentamiento con miembros de la facción de “El Chapo Isidro”, durante un recorrido por Sinaloa, los marinos fueron “agredidos con disparos e arma de fuego, por lo que al ver en peligro su vida repelieron la agresión y controlaron la situación”.

De acuerdo al reporte del Gabinete de Seguridad, en la acción se aseguraron tres armas cortas, una granada y una bolsa con un kilo de pastillas de fentanilo, además de que se catearon inmuebles en Guasave y Ahome, donde se confiscaron dos armas de fuego, cuatro vehículos y dos teléfonos celulares; se ubicaron dos laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas, un fusil, cartuchos, una camioneta, mil 425 kilos de cristal, un kilo de fentanilo, 600 kilos de precursores químicos, un rector y diferentes recipientes.

Con las detenciones y la muerte de Pedro “N”, el secretario de la Marina aseguró que el “golpe debilitó la estructura del Cártel de Sinaloa y le quitó el vínculo logístico que abastecía redes criminales que operaban en varias entidades del país”.

Por su parte, García Harfuch indicó que Pedro “N” tenía una orden de extradición emitida por la Corte Federal del Distrito Sur de California, en Estados Unidos, por acusaciones de “asociación delictuosa para la importación y distribución de fentanilo y cocaína”.