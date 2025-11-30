Harfuch dice que tuvo “buena coordinación” con Gertz, pero espera que con Godoy sea “mejor”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A unos días de la salida de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sostuvo que con el recién nombrado embajador “siempre tuvimos una muy buena coordinación”.

Durante la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad para dar a conocer avances del Plan Michoacán, García Harfuch salió al paso de las versiones periodísticas que aseguran que la relación entre ambos funcionarios no fue cordial.

Al señalar que “lo mencionamos aquí en varias ocasiones” que la coordinación con Gertz Manero fue “muy buena”, García Harfuch dijo que, con la llegada de Ernestina Godoy, como encargada de despacho de la FGR habrá “una mejor coordinación”.

Godoy fue designada como encargada de despacho al frente de la FGR después de haber sido consejera Jurídica de la Presidencia, siendo un personaje muy cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien fungió también como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), periodo en el que García Harfuch fue titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital.

“Lo que buscamos es eso, fortalecer la coordinación, teníamos una buena coordinación” dijo García Harfuch al referirse a la designación de Godoy y su papel en el cuarto eje de la Estrategia Nacional de Seguridad.

“Con la reestructuración que la licenciada Ernestina Godoy está comenzando a hacer, esperamos todavía una mejor coordinación, estamos convencidos que así va a ser”, dijo Omar García Harfuch.

Entre los recientes nombramientos que hizo Godoy resaltan el de César Oliveros Aparicio como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y Héctor Elizalde Mora, como encargado de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ambos personajes son cercanos a García Harfuch.

Oliveros Aparicio era subalterno de García Harfuch en la SSPC, donde se desempeñaba como titular de Planeación y Análisis. Antes, era el coordinador de Investigación de Delitos de Alto Impacto de la SSC-CDMX, precisamente con García Harfuch.

En cuanto a Elizalde Mora, cuando García Harfuch era titular de la SSC-CDMX, fungía como subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial.