Van 932 detenidos por el Plan Michoacán: García Harfuch

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Del 1 de octubre de 2024 al 15 de noviembre de 2025 se han detenido a 932 personas por delitos de alto impacto por la aplicación del Plan Michoacán, informó este domingo el Gabinete de Seguridad.

Además se aseguraron cerca de 23 toneladas de droga, 924 armas de fuego y desmantelaron 17 laboratorios de metanfetamina, y se fortaleció la presencia en la entidad con 12 mil 514 elementos de Defensa, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Guardia Nacional.

En conferencia de prensa, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, detalló que se desplegaron en Michoacán equipos especializados de investigación e inteligencia con recursos tecnológicos para combatir delitos de alto impacto y dar seguimiento a objetivos prioritarios. También se fortaleció a la Policía Estatal y a la Fiscalía de Michoacán mediante capacitación, equipamiento y acciones operativas coordinadas, añadió.

A la presentación de los resultados de las acciones implementadas en Michoacán como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia asistieron, además de García Harfuch, los secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; y el comandante de la Guardia Nacional, general Hernán Cortés Hernández,

Como parte del Plan Michoacán, tan sólo del 10 al 26 de noviembre, en operativos realizados por la Defensa Nacional, Guardia Nacional y autoridades locales, se logró la detención de 134 personas, así como el aseguramiento de armas, explosivos, vehículos, drogas sintéticas y 425 kilos de metanfetamina.

García Harfuch detalló que como parte de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión se detuvo a 478 personas por este delito a nivel nacional, de las cuales 180 corresponden a Michoacán.

El general Trevilla Trejo indicó a su vez que los homicidios dolosos en la entidad pasaron de 111 a 58 en el mes de noviembre.