Llega al Senado la primera renuncia de un juez electo en la reforma judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Senado de la República fue notificado de la primera renuncia de un juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco.

Al inicio de la sesión en la Cámara alta, la secretaria senadora Mariela Gutiérrez informó sobre la renuncia del primer juzgador que fue electo por la reforma al Poder Judicial, sin informar el nombre del juez o jueza.

“Se recibió un oficio del Órgano de Administración de Justicia con el que comunica que dicha instancia acordó tener por recibida la renuncia de una persona jueza de distrito adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 76, fracción VIII, y 98, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, detalló.

Por lo que la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que la renuncia fue turnada a la Comisión de Justicia para análisis y dictaminación.