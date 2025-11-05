Estudiantes increpan a Hugo Aguilar por la reforma judicial y sus nexos con la 4T (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM confrontaron al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, quien defendió la puesta en marcha de la reforma judicial.

Ayer, el ministro presidente de la Corte dio una conferencia magistral titulada “Reforma judicial. Democracia y ciudadanía”, durante un foro organizado por la Escuela Judicial Electoral (EJE) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Facultad de Derecho de la UNAM.

Al concluir su discurso, dos alumnos que asistieron al foro increparon al ministro presidente por la elección de juzgadores a través de los llamados “acordeones”.

“Usted ha venido a traer un discurso en el que nos habla de acercar la justicia al pueblo, pero acercar la justicia al pueblo es decir que todos los tribunales colegiados de circuito, que los juzgados de apelación, que los juzgados de distrito tengan personas competentes y en los últimos días todos nosotros hemos visto cómo esto no ha sucedido”, señaló uno de los estudiantes.

???“¿No le parece una completa locura el mensaje que se proyecta para las nuevas generaciones de juristas?”: así fue como un alumno de Derecho de la UNAM cuestionó al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz por los acordeones y la elección judicial.????pic.twitter.com/0RZbpKwhbo — Azucena Uresti (@azucenau) November 5, 2025

“Señor ministro, en esta facultad los estudiantes tenemos una conciencia crítica y yo sé que muchos de nosotros aquí pensamos de esa manera, pero no podemos seguir callando por más autoridad que tenga una persona y por más alto que sea un cargo público, siempre tenemos que ser críticos”.

Indicó que los estudiantes de la Facultad no pueden aceptar que el magistrado del TEPJF, Felipe Fuentes Barrera, diga que no se trastocó la independencia judicial con la reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Cuando están los acordeones, cuando todos vimos la ‘supermayoría’ que se le regaló al partido en el poder”, dijo.

El ministro presidente no respondió al estudiante que lo cuestionó y al momento de retirarse del auditorio, otro de los alumnos aprovechó para increparlo.

“Si se probaran sus nexos con Morena, ¿estaría usted dispuesto a renunciar a su cargo, señor? Solamente así se tendría garantía de que usted no tiene líneas, señor”, preguntó el joven.

Aguilar Ortiz evitó responder y se retiró del recinto educativo.