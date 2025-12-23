Golpe a “Los Chapitos”: capturan a cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán

El cuñado y el suegro de Iván Archivaldo. Foto: Gabinete de Seguridad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Fuerzas federales detuvieron a Mario Alfredo Lindoro Navidad, “El 7”, cuñado y presunto operador financiero de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, “El Chapito”, y a Mario Lindoro Elenes, El Niño, suegro y también presunto operador financiero del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó en un comunicado del operativo llevado a cabo en Jalisco para la detención de los presuntos líderes criminales, en el que participaron elementos de Defensa, Marina, FGR, GN y SSPC.

Efectivos federales “desarrollaron líneas de investigación, con lo que identificaron dos domicilios en el municipio de Zapopan, donde se resguardaban personas vinculadas a un grupo delictivo”, refiere el comunicado.

Con esto, añadió, se recopilaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control quien otorgó las órdenes para intervenir los inmuebles.

“Fue así que se desplegó un operativo interinstitucional y se ejecutaron las órdenes de cateo en domicilios en las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad, donde se detuvo a dos hombres de 44 y 69 años de edad, ambos operadores financieros de un grupo delictivo.

“En los domicilios se aseguraron cuatro armas de fuego, dosis de droga, tres vehículos de alta gama, teléfonos celulares y equipos electrónicos”, detalló la SSPC.

Operativo en Sinaloa

En tanto, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en Mazatlán a Carlos Gabriel Reynoso García, “El Pollo”, presunto líder de la célula “Los Jordán” vinculadaa Los Chapitos. En el operativo también fue capturado Jesús Arturo Dávalos.

Los agentes “ubicaron en Mazatlán a un sujeto líder de una célula criminal con presencia en la región y con tres órdenes de aprehensión vigentes, por lo que realizaron un despliegue operativo y en la colonia Los Caracoles lo identificaron cuando viajaba a bordo de un vehículo en compañía de otra persona”.

Los efectivos, añadió el comunicado, “le marcaron el alto y al efectuarles una revisión de seguridad les hallaron dos armas de fuego, 51 cartuchos útiles, una bolsa con marihuana, equipos de radiocomunicación y telefonía, por lo que, los hombres de 37 y 40 años, fueron detenidos”.