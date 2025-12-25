Reportan 42 homicidios dolosos en Nochebuena

La noche del 23 de diciembre fue asesinado en Culiacán el agente municipal Luciano "N". Foto: Cuartoscuro / José Betanzos Zárate

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En Nochebuena se perpetraron 42 homicidios dolosos en el país, de acuerdo con la estadística diaria que reporta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con el reporte diario de homicidios dolosos generados por un equipo interdisciplinario integrado por varias dependencias federales, el estado con más asesinatos fue Chihuahua, con seis; y le sigue Jalisco con cinco.

La estadística recopilada por la propia SSPC en conjunto con las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar), así como por la Fiscalía General de la República (FGR) consigna cuatro homicidios dolosos en Estado de México, Morelos y Sinaloa, respectivamente. En Baja California se perpetraron tres.

El reporte preliminar aportado por fiscalías estatales y dependencias federales, correspondiente al 24 de diciembre, registra dos asesinatos en Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas, y uno en CDMX, Colima, Oaxaca y Sonora.

En todo el mes suman mil 167 homicidios dolosos.