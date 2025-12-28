Imponen prisión preventiva oficiosa a excolaborador de García Luna detenido por presunto lavado

Jesús "N" y el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón. Foto: FGR y Archivo Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal impuso la medida de prisión preventiva oficiosa a Jesús Alberto Caballero Tardaguila, excolaborador de Genaro García Luna quien fue detenido por lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) luego de escuchar la imputación durante la audiencia inicial, la defensa de Caballero Tardaguila se acogió a la duplicidad del término constitucional.

Con ello, busca ganar tiempo para reunir pruebas a su favor antes de que el juez determine su situación jurídica, es decir, decida si lo vincula o no a proceso.

El exfuncionario deberá permanecer sujeto a prisión preventiva oficiosa en el penal de Máxima Seguridad del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México.

En su imputación la FGR indicó que Caballero Tardaguila probablemente simuló la celebración de contratos de servicios para desviar recursos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social (Centros Penitenciarios Federales), para enviarlos a empresas controladas por el ex titular de la SSP, Genaro García Luna.