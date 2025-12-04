CuautitlÃ¡n Izcalli
Captan en video el ataque directo en la lavanderÃa de Plaza Arkana en CuautitlÃ¡n Izcalli[Advertencia: fuertes imÃ¡genes] La cÃ¡mara de seguridad capta el momento en el que tres sujetos entran intempestivamente al local y abren fuego contra tres hombres, uno de los cuales logra esconderse para sobrevivir.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- Un video que circula en redes sociales muestra el ataque armado del pasado lunes en una lavanderÃa en la plaza comercial Arkana Norte en CuautitlÃ¡n Izcalli, Estado de MÃ©xico, que dejÃ³ un saldo de al menos dos personas muertas y una mÃ¡s herida.
En la grabaciÃ³n se muestra a las vÃctimas de la agresiÃ³n mientras estÃ¡n frente a las lavadoras del establecimiento.
La cÃ¡mara de seguridad capta el momento en el que tres sujetos entran intempestivamente al local y abren fuego contra tres hombres, uno de los cuales logra esconderse para sobrevivir.
Momento exacto del ataque en Plaza Arkana CuautitlÃ¡n Izcalli donde dos personas pierden la vida.â€” REPORTINQUIETO ?????? (@REPORTINQUIETO) December 3, 2025
OcurriÃ³ la tarde de ayer 01 de diciembre al interior de una lavanderÃa con razÃ³n social "Ultra Clean", revelando que fueron tres sujetos y no dos como se habÃa mencionado de maneraâ€¦ pic.twitter.com/ZvANN6i4mz
En entrevista con medios, el secretario general de Gobierno del Estado de MÃ©xico, Horacio Duarte, negÃ³ que haya confirmaciÃ³n de algÃºn vÃnculo sanguÃneo de las vÃctimas con algÃºn elemento de la delincuencia.