CuautitlÃ¡n Izcalli

Captan en video el ataque directo en la lavanderÃ­a de Plaza Arkana en CuautitlÃ¡n Izcalli

[Advertencia: fuertes imÃ¡genes] La cÃ¡mara de seguridad capta el momento en el que tres sujetos entran intempestivamente al local y abren fuego contra tres hombres, uno de los cuales logra esconderse para sobrevivir.
jueves, 4 de diciembre de 2025 · 14:05

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- Un video que circula en redes sociales muestra el ataque armado del pasado lunes en una lavanderÃ­a en la plaza comercial Arkana Norte en CuautitlÃ¡n Izcalli, Estado de MÃ©xico, que dejÃ³ un saldo de al menos dos personas muertas y una mÃ¡s herida.

En la grabaciÃ³n se muestra a las vÃ­ctimas de la agresiÃ³n mientras estÃ¡n frente a las lavadoras del establecimiento.

La cÃ¡mara de seguridad capta el momento en el que tres sujetos entran intempestivamente al local y abren fuego contra tres hombres, uno de los cuales logra esconderse para sobrevivir.

 

 

En entrevista con medios, el secretario general de Gobierno del Estado de MÃ©xico, Horacio Duarte, negÃ³ que haya confirmaciÃ³n de algÃºn vÃ­nculo sanguÃ­neo de las vÃ­ctimas con algÃºn elemento de la delincuencia.

