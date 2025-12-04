CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- Un video que circula en redes sociales muestra el ataque armado del pasado lunes en una lavanderÃ­a en la plaza comercial Arkana Norte en CuautitlÃ¡n Izcalli, Estado de MÃ©xico, que dejÃ³ un saldo de al menos dos personas muertas y una mÃ¡s herida.

En la grabaciÃ³n se muestra a las vÃ­ctimas de la agresiÃ³n mientras estÃ¡n frente a las lavadoras del establecimiento.

La cÃ¡mara de seguridad capta el momento en el que tres sujetos entran intempestivamente al local y abren fuego contra tres hombres, uno de los cuales logra esconderse para sobrevivir.

Momento exacto del ataque en Plaza Arkana Cuautitlán Izcalli donde dos personas pierden la vida.



Ocurrió la tarde de ayer 01 de diciembre al interior de una lavandería con razón social "Ultra Clean", revelando que fueron tres sujetos y no dos como se había mencionado de manera

En entrevista con medios, el secretario general de Gobierno del Estado de MÃ©xico, Horacio Duarte, negÃ³ que haya confirmaciÃ³n de algÃºn vÃ­nculo sanguÃ­neo de las vÃ­ctimas con algÃºn elemento de la delincuencia.