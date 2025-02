Eliminan a Roberto Gil Zuarth de la lista de aspirantes a ministro de la SCJN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras quedar fuera del proceso para la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el abogado y político mexicano, Roberto Gil, aseguró que la selección favorece a aspirantes vinculados a Morena.

El pasado viernes, Arturo Zaldívar, exministro de la SCJN y actual coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, presentó el listado final con las candidaturas evaluadas por los comités para el Poder Ejecutivo, donde el panista Roberto Gil Zuarth quedó fuera.

“Me honra no estar en la lista del corrupto y autor de la aberrante reforma judicial @Arturo Zaldívar”, compartió a través de su perfil de X (antes Twitter), luego de haber sido eliminado del proceso de elección.

Me honra no estar en la lista del corrupto y autor de la aberrante reforma judicial @ArturoZaldivarL



Por más que me rogaba por citas, y no necesariamente con YSQ. Tiempos aquellos.



No se le quita lo swiftie. Alguien le recordó eso de tirar los dados. Y no se le olvida.



Vaya… https://t.co/rJXC5N2mAh — Roberto Gil Zuarth (@rgilzuarth) February 1, 2025

“De los 26 integrantes que aparecen en la lista calificados, cuatro trabajaron directo con Zaldívar, seis tuvieron un cargo en la Ciudad de México y cinco vienen del gabinete o gobierno de Andrés Manuel López Obrador”, aseguró el panista en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

De acuerdo con Gil, la tómbola solo contempla a personas cercanas al gobierno de Claudia Sheinbaum: “Aquí no pasa nadie que no sea de Morena, que no sea afín de Morena, que no se arrodille ante Morena”.

También compartió que está formando una agrupación política nacional enfocada en denunciar los fraudes e inconsistencias en el proceso electoral.

Gil Zuarth ha tenido cargos como senador de la República, subsecretario de Gobernación, candidato a la dirigencia nacional del PAN, secretario particular del presidente Felipe Calderón y diputado federal.

En los procesos de selección del Poder Ejecutivo y Legislativo se evalúa la honestidad, trayectoria y conocimientos técnicos de los aspirantes; Gil dijo que, para Morena y los Comités de Evaluación, él no cumple con ninguno de esos elementos, a pesar de su amplia trayectoria.