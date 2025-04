“Glorificaban al capo”: EU explica por qué revocó las visas a Los Alegres del Barranco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Lo último que necesita Estados Unidos es una alfombra de bienvenida para quienes ensalzan a criminales y terroristas, afirmó este martes Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos.

El también exembajador de la Unión Americana en México confirmó que se revocó la visa a los integrantes de la banda sinaloense "Los Alegres del Barranco", envuelta en la polémica tras proyectar en sus conciertos imágenes de Nemesio Oseguera “El Mencho”, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Autoridades mexicanas han condenado este hecho al considerarlo apología del delito.

El lunes se informó extraoficialmente que se les habían cancelado las visas a los músicos, lo que finalmente fue confirmado por el subsecretario Landau.

En su cuenta de X, el subsecretario de Estado explicó las razones para retirarle la visa a los representantes de la música regional mexicana.

“Creo firmemente en la libertad de expresión, pero eso no significa que deba estar exenta de consecuencias. La banda mexicana Los Alegres del Barranco difundió imágenes que glorificaban al capo de la droga ‘El Mencho’ —líder del violento cártel CJNG— en un concierto reciente en México.

“Me complace anunciar que el Departamento de Estado ha revocado las visas de trabajo y turismo de los miembros de la banda”, conformó Landau y añadió:

“En la Administración Trump, nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad con el acceso de extranjeros a nuestro país. Lo último que necesitamos es una alfombra de bienvenida para quienes ensalzan a criminales y terroristas”.

Landau fungió como embajador en México de 2019 a 2021, durante la primera presidencia de Donald Trump.

I’m a firm believer in freedom of expression, but that doesn’t mean that expression should be free of consequences. A Mexican band, “Los Alegres del Barranco,” portrayed images glorifying drug kingpin “El Mencho” — head of the grotesquely violent CJNG cartel — at a recent concert… pic.twitter.com/neSIib7EC4 — Deputy Secretary Christopher Landau (@DeputySecState) April 2, 2025