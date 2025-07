Abogado de Ovidio Guzmán califica a Sheinbaum de “publirrelacionista” del Cártel de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum actúa más como la publirrelacionista del cártel de Sinaloa que como la líder que México “merece”.

A través de su cuenta de X, el representante legal del hijo del “Chapo”, respondió al reproche enviado por el gobierno mexicano sobre las declaraciones que realizó este viernes al salir de la audiencia en la que Guzmán López se declaró culpable de 4 cargos de narcotráfico.

“Al parecer, la presidenta de México @Claudiashein está disgustada con mis sinceros comentarios sobre su oficina y gobierno corruptos. Puede convocar tantas conferencias de prensa apresuradas como quiera, pero el pueblo mexicano (y yo mismo) sabemos que actúa más como el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante que como la líder honesta que merece el pueblo mexicano. Tendré más que decir al respecto en breve. #México”, indicó.

Apparently the president of Mexico @Claudiashein is displeased with my truthful comments about her corrupt office and government. She can call as many hastily convened press conferences as she likes, but the people of Mexico (and myself) know that she acts more as the public… pic.twitter.com/D4wLWqdU5X