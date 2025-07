La FGR rechaza dichos de Jeffrey Lichtman sobre casos de “El Mayo” y Salvador Cienfuegos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó las descalificaciones de Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán López, con relación a los casos de Ismael “El Mayo” Zambada y Salvador Cienfuegos.

Mediante un comunicado, la FGR afirmó que dichas descalificaciones son “injustas” y fueron expresadas de manera irresponsable sin aportar pruebas.

“Y todo ello en busca de un oportunismo mediático que descalifica a quien dolosamente lo utiliza”, indicó.

Este viernes, Ovidio Guzmán se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con narcotráfico en una audiencia realizada en una corte del estado de Illinois, como parte de un acuerdo de culpabilidad que firmó con el gobierno de Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que esto muestra una falta de coherencia por parte de las autoridades de EU, al realizar acuerdos con un criminal de un grupo al que ellos mismos denominaron terrorista.

Al salir de la audiencia del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, su abogado, Jeffrery Lichtman respondió a las críticas de la presidenta y afirmó que México no hizo nada para detener a narcotraficantes como “El Mayo” Zambada y liberó al general Salvador Cienfuegos, pese a las acusaciones en su contra por vínculos con el crimen organizado.

“Los numerosos testigos que comparecieron ante el tribunal en el caso del ‘Chapo’ Guzmán, en el que participé, dejaron claro que los cárteles habían sobornado al Ejército mexicano y al gobierno mexicano hasta las más altas esferas para evitar ser acosados, detenidos y acusados en México. Fueron mexicanos, y en muchos casos colombianos, quienes testificaron sobre ello”, dijo el abogado.

“Basándonos en cómo se trató a Cienfuegos y en lo que dijeron esos testigos sobre el gobierno mexicano y el Ejército mexicano, que habían sido sobornados para no actuar, no es tan sorprendente que, de alguna manera, durante 40 años el gobierno mexicano y las fuerzas del orden de México no hicieran nada para capturar al que probablemente fue el mayor narcotraficante de la historia del mundo: 'El Mayo' Zambada”.

El abogado consideró que las críticas de la presidenta estuvieron relacionadas a que su administración no participó en las negociaciones del acuerdo de culpabilidad entre EU y Ovidio Guzmán.

Por ello, la FGR respondió al abogado afirmando que a través de los consulados y la Embajada mexicana está en disposición de recibir y documentar, de inmediato, cualquier denuncia.

“Garantizando toda la libertad que nuestras leyes le reconocen a quienes pongan en el conocimiento de la autoridad, los delitos cometidos en nuestro país, o por alguna autoridad mexicana; refrendando que, de acuerdo con nuestras leyes, quienquiera que conozca de un delito tiene la obligación de denunciarlo ante las autoridades competentes, aportando las pruebas correspondientes. Y, quien no lo haga, incurre en una infracción legal por ello”, advirtió la Fiscalía.

Recordó que en el caso específico del “Ratón”, fue detenido y extraditado mediante un operativo realizado por elementos del Ejército Mexicano en el que incluso fallecieron 10 efectivos militares.

Consideró que el acuerdo de culpabilidad que EU logró con Ovidio Guzmán, en el que además él será testigo de la Fiscalía en otros casos contra integrantes del Cártel de Sinaloa, tiene como origen fundamental el trabajo de las autoridades mexicanas.

“Todos esos resultados tienen como origen fundamental el compromiso y las tareas realizadas por las autoridades mexicanas, al haber obtenido las órdenes de aprehensión originales, y al haber detenido en territorio nacional a dicho individuo, para ser extraditado. Lo cual demuestra, con resultados indudables, el compromiso de legalidad de nuestro país y de sus autoridades”, refirió.