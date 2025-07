Cárteles mexicanos superan a EU en el uso de drones: Ted Cruz (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los cárteles mexicanos actualmente tienen una mayor capacidad operativa con drones que las propias agencias de la ley estadunidenses, advirtió el senador republicano Ted Cruz.

“El Congreso debe actuar para detener esta amenaza”, aseveró el legislador por Texas.

Durante una audiencia del Comité Judicial del Senado de Estados Unidos el pasado martes, Ted Cruz consideró que “los drones se han convertido en un arma” y un “sistema de entrega del terrorismo”.

Aseguró que no solo se utilizan para el narcotráfico, sino también para “espiar, atacar a civiles, asesinar líderes, estrellar aviones y destruir edificios”.

Son, dijo, “la cara moderna de la guerra” y se han convertido en una “amenaza inmediata para nuestra seguridad nacional”.

“En 2024, Thomas Crooks voló un dron sobre un mitin de Trump antes de intentar asesinarlo. Y en este momento, los cárteles tienen más capacidad para usar drones que las fuerzas del orden estadunidenses”, remarcó el republicano.

Ted Cruz se refirió específicamente a la situación en la frontera sur y a la habilidad con la que los cárteles mexicanos utilizan actualmente los drones.

In 2024, Thomas Crooks flew a drone over a Trump rally before his attempted assassination of President Trump.



And right now, cartels have more drone capability than American law enforcement.



