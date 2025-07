Vidulfo Rosales: queremos ver con claridad la nueva estrategia sobre Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A cinco meses de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un grupo especial para esclarecer el caso Ayotzinapa, no hay claridad sobre cuál es la nueva estrategia ni hacia dónde apuntan las nuevas líneas de investigación comprometidas por la mandataria, sostuvo el abogado de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra.

En entrevista con Proceso, el abogado contó que en la más reciente reunión llevada a cabo este martes 29 en Palacio Nacional, el nuevo fiscal especial, Mauricio Pazarán, y el subprocurador de Derechos Humanos, Arturo Medina, presentaron informes sobre acciones realizadas en materia de investigación y búsqueda, y que “hubo molestia” por parte de los padres de los normalistas porque consideraron que el reporte del encargado de la Unidad Especial para la Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA) evidenciaba retrocesos.

“Los padres dijeron que estamos retornando a la ‘verdad histórica’, lo que nos están presentando aquí pues es lo mismo, y es un retorno a la ‘verdad histórica’, eso se reclamó”, apuntó Rosales Sierra.

Añadió que, en su intento por tranquilizar a los padres inconformes, la presidenta dijo que lo mencionado por Pazarán no correspondía a los resultados del nuevo equipo especial, que “está dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pero no sabemos quién lo encabeza, probablemente el mismo Omar García Harfuch”.

Vidulfo Rosales aseguró que en la reunión fue evidente la molestia de la presidenta porque los funcionarios no tenían la información completa de lo que ella llamó “nuevas líneas de investigación” obtenidas por ese equipo especial “que está utilizando tecnología y una nueva estrategia”.

Según el abogado, durante la reunión “la presidenta dijo ‘no, no, no es que esto que está presentando el fiscal no es lo que se debería estar presentando hoy; denme la oportunidad'”.

Visiblemente molesta con los funcionarios presentes, apuntó Rosales, Sheinbaum agregó: “Yo el día 4 de septiembre voy a presentar un informe de las nuevas líneas de investigación, que está realizando el nuevo equipo, con la nueva estrategia y la tecnología que se está usando”.

Para Vidulfo Rosales “el tema es que nosotros no terminamos de ver todavía señales de esta nueva línea, de estas nuevas líneas de investigación, de esta nueva estrategia”, al señalar que no tienen certeza de que se estén retomando los informes y recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como lo han demandado los padres y madres de los 43.

El regreso a la “verdad histórica”

Vidulfo Rosales abundó sobre los motivos del señalamiento de los padres y madres de que se está regresando a la ‘verdad histórica’, relacionada con la presunta ejecución e incineración de los 43 normalistas en el basurero de Cocula por integrantes de Guerreros Unidos coludidos con policías municipales, que planteó el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, en prisión domiciliaria por el caso Ayotzinapa.

“El fiscal especial nos hizo un recuento de las últimas detenciones, pero todas ellas están relacionadas con la hipótesis que ya fue desechada, la del basurero de Cocula, por eso es que decimos que se está regresando al mismo punto, pero al día de hoy, digamos, no tenemos algo nuevo en la investigación”, dijo Rosales.

Aún cuando representantes legales y familiares de los jóvenes desaparecidos han coincidido con la presidenta Sheinbaum de que para dar con el destino de los normalistas se requiere más allá de las declaraciones de presuntos implicados, hasta ahora no se han presentado resultados de la nueva estrategia anunciada el 28 de febrero, en la segunda reunión encabezada por la mandataria.

“Lo que lo que a nosotros nos preocupa es que no terminamos de ver esas nuevas líneas, o sea, de manera concreta no terminamos de verlas, no terminamos de notar dónde están y qué se trata. Pero bueno, ella dice que el 4 de septiembre nos vamos a presentar esas nuevas líneas, entonces vamos a esperar”, puntualizó.

Vidulfo Rosales resaltó que en la reunión el otro informe que se presentó fue el de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), encabezado por el subsecretario de Derechos Humanos.

“En ese informe se abordó el tema de las búsquedas en terreno y el tema del análisis de los folios de inteligencia militar que les han entregado el Ejército, que es un número importante que están siendo analizados para ver si hay información ahí relevante que pueda ayudar a la investigación”, dijo.

A casi un año de que Claudia Sheinbaum tomó posesión, el abogado de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos sostiene que la exigencia central es que se presenten las nuevas líneas de investigación que dice la presidenta que existen,

“Nosotros queremos que se nos presente dónde estamos parados hoy día en la investigación con la nueva administración, y obviamente, pues claro, debe haber coordinación porque estas instancias fueron creadas, por lo menos las dos, la Covaj y la UEILCA pues son mecanismos que se crearon para dar verdad del caso Ayotzinapa y deben trabajar de manera estrecha.

“Más allá de eso, lo que nosotros exigimos hoy en día es ver claramente hacia dónde están mirando las nuevas líneas de investigación, que no terminamos de ver”, sentenció Vidulfo Rosales.