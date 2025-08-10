Vinculan a proceso al presunto asesino del delegado de la FGR en Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un juez de control vinculó a proceso a Jareth Roberto "H", presunto autor del asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, perpetrado el 4 de agosto.

Jaret Roberto “H”, quien ya contaba con una orden de aprehensión y fue localizado en un centro de rehabilitación ubicado en Reynosa, lugar en donde la FGR afirmó que se escondía y en el que fueron encontradas dos armas largas, cargadores, cartuchos y droga.

Este domingo, la FGR, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, logró la vinculación a proceso en contra de Jareth Roberto "H", según se informó en un comunicado de la dependencia federal.

“Cabe destacar que como se informó anteriormente, esta persona fue detenida en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en flagrancia respecto a armas de fuego, cargadores y cartuchos, así como droga. Esa aprehensión se obtuvo con la ayuda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y de las Fuerzas Armadas nacionales”, se añadió en el comunicado.

“Ya en audiencia, el Juez de Control determinó que la detención se realizó dentro de los parámetros de legalidad, por lo que además dictó en su contra auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Reinserción Social No. 1 Altiplano, además cuatro meses de investigación complementaria”, concluyó el comunicado del domingo.

De acuerdo con la FGR, los datos hallados en el celular del detenido permitieron establecer, con toda precisión, su participación directa en el homicidio referido, "en su calidad de miembro de ‘Los Metros’, facción del denominado ‘Cártel del Golfo’, que es uno de los principales responsables del huachicol fiscal en esa zona".