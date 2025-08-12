Lenia Batres reprocha a ministros por aprobar petición de más presupuesto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ministra Lenia Batres Guadarrama reprochó que los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaron el anteproyecto de presupuesto para el año 2026 en el que, afirmó, se aumentaron un 12.7% los recursos a solicitar.

A través de su cuenta de X la ministra precisó que el presupuesto que la Corte solicitará para el año 2026 será de 5 mil 869 millones 743 mil 404 pesos, por lo que indicó que implica un aumento global de 12.7% (8.1% real), a pesar de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reporta una inflación del 5%.

Por ello, indicó que votó en contra de la propuesta planteada desde el viernes pasado.

“Voté en contra, en particular, entre otros temas, de asignar: Remuneraciones superiores a la de la persona titular de la Presidencia de la República, conforme indica el artículo 127 constitucional, que aún se conservan en la SCJN para sus altos funcionarios, dada la subsistencia de los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada”, publicó.

Añadió su descontento con la asignación de 65 mil pesos mensuales para los nuevos ministros de la SCJN por concepto de alimentos, además de su sueldo, así como por la renta de vehículos.

“Esperamos que el nuevo Poder Judicial que ingrese en septiembre asuma una política de racionalidad, austeridad, en el gasto presupuestal y suprima estos incrementos injustificados que ni siquiera aplicará la Corte actual”, apuntó.