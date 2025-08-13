La SCJN excluye la prisión preventiva oficiosa de la lista preliminar de su última sesión (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer la lista preliminar de asuntos que resolverá en la sesión del próximo 19 de agosto, que se prevé sea la última de este Pleno, en la que ya no están incluidos los casos de prisión preventiva oficiosa.

En la lista publicada este jueves en el sitio electrónico de la Corte, solo está programada la acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial de Yucatán.

Conforme a lo explicado en sesión ordinaria de ayer por la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, en caso de que lleguen nuevas impugnaciones contra la elección de los magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), estas serán agregadas a la lista de asuntos para resolver.

La sesión de ayer estaba programada como la última que el Pleno de la Corte realizaría antes de la entrega de oficinas que realizarán a los nuevos ministros que iniciarán funciones el próximo 1 de septiembre.

La lista de asuntos incluía en los últimos sitios dos asuntos relacionados con la interpretación de la prisión preventiva oficiosa y su inconvencionalidad.

Sin embargo, al fin de la sesión la ministra Piña convocó a sesión extraordinaria para el 19 de agosto próximo para terminar de discutir temas electorales que, por ley, tienen prioridad.

“Voy a convocar a una sesión extraordinaria el próximo martes 19 básicamente para ver la acción electoral que ya tenemos listada y también en caso de que llegue alguna impugnación porque a más tardar el 28 de agosto que nos fuera enviada alguna impugnación y más que nada para hacer la declaratoria respectiva que nos corresponde conforme a nuestra competencia respecto de candidatos de Sala Superior del Tribunal Electoral”, indicó.