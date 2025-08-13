“Lo cierto es que ya se van”: Esto dijo Sheinbaum sobre la última sesión de la Corte saliente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que quiénes deben responder por qué se promovió una sesión extraordinaria son quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación saliente. “Llega aire fresco a la Corte”, dijo.

“A lo mejor van a resolver el tema de los impuestos de una persona que debe mucho”, indicó al inicio, pero después ironizó: “a poco hasta el último momento van a querer echar para atrás la reforma al Poder Judicial”

Cuando se le habló de que hubo impugnaciones, dijo que hay asuntos que debe resolver el Tribunal Electoral.

“De acuerdo con la Constitución hay una sola forma en que la Corte puede intervenir que es para los que participaron en la sala superior del tribunal electoral que no podría decidir sobre sí misma”, indicó

Agregó: “Pero no sé si tiene sustento las impugnaciones o no. Lo cierto es que ya se van y pues vamos a ver qué sentido tiene la última sesión extraordinaria”.

Sobre el presupuesto que aprobaron consideró: “No pues no ya viene la nueva Corte, no pueden ganar tanto. Aprobaron un presupuesto altísimo, pero bueno, ya viene la nueva Corte llega aire fresco a la Corte. Lo pueden revisar de nuevo, no tienen por qué no revisarlo”.