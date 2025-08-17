Reportan investigación de FGR a custodios y funcionarios judiciales por fuga de Zhi Dong Zhang

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a los custodios y funcionarios judiciales encargados de resguardar al chino Zhi Dong Zhang, uno de los principales proveedores de fentanilo y operadores financieros de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, por su fuga hace cinco semanas de la prisión domiciliaria a la que estaba sometido en la Ciudad de México.

Según el diario El Universal, la autoridad detectó irregularidades en la custodia del también apodado “Brother Wang”, “BW”, “Pancho” o “Chino”, además de que averiguó que la empresa que instaló el brazalete al narcotraficante no estaba certificada para brindar este servicio de seguridad.

La madrugada del pasado 11 de julio, Dong Zhang se fugó de su casa ubicada en la colonia Lomas de Padierna, alcaldía Tlalpan, por un túnel que comunicaba con una propiedad contigua.

El sujeto destrozó e inutilizó el brazalete electrónico que portaba y burló a los elementos de la Guardia Nacional asignados que solo vigilaban en el exterior de la vivienda, sin saber qué ocurría al interior.

La nota mencionada asegura que tres personas externas lo ayudaron a huir, maniobra que fue comparada con el escape del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, del penal de máxima seguridad de El Altiplano, en julio de 2015.

Dong Zhang es considerado prófugo de alta prioridad, por lo que, tras su fuga movilizó a las agencias de seguridad y a la Policía Internacional (Interpol). Se presume que, durante los meses que estuvo en prisión domiciliaria mantuvo operaciones en Estados Unidos, Centroamérica, Europa, China y Japón.

El “Brother Wang” fue detenido con fines de extradición a Estados Unidos, el 30 de octubre de 2024, en un operativo de la FGR, Marina, Ejército y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El sujeto fue sorprendido en una residencia de la colonia Lomas de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, de la capital del país. Estuvo ocho meses en el Reclusorio Sur, hasta que un juez federal ordenó cambiar la medida cautelar a prisión preventiva domiciliaria en una casa de Lomas de Padierna, con vigilancia de la Guardia Nacional, pese a la oposición del Ministerio Público.

Interpol lo busca

El texto menciona que, a poco más de un mes de la fuga de “Brother Wang”, su búsqueda se extiende a México, Estados Unidos, Asia y países de Centro y Sudamérica, donde tejió su red criminal activa desde 2016.

De acuerdo con fuentes oficiales, las fuerzas de seguridad mexicana mantienen operativos para encontrarlo, aunque “tienen claro que pudo haber salido ya de territorio mexicano”.

Incluso, tras su escape, se lograron algunas detenciones, pero no se pudo establecer que se trataba de Dong Zhang.

Luego de la fuga, el gobierno de Estados Unidos relanzó su ofensiva de presiones a México pues el narcotraficante chino pronto sería extraditado a ese país, donde es reclamado por sus nexos con cárteles mexicanos.

El día de la fuga, una Corte Federal de Georgia, emitió una nueva orden de aprehensión contra Dong Zhang por lavado de, al menos, 20 millones de dólares entre 2020 y 2021.

Hacia los primeros días de agosto, la FGR solicitó a un juez librar una orden de aprehensión contra el asiático por el delito de “resistencia de particulares”, debido a que se quitó el dispositivo de localización.

Sin embargo, según la nota, el juez del Reclusorio Oriente se declaró incompetente para conocer del asunto. La FGR impugnó la decisión ante un Tribunal Colegiado de Apelación de la CDMX.