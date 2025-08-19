Rinden tributo con aplausos y porras a ministros salientes de la Suprema Corte (Video)

El ministro Javier Laynez en el momento de ser ovacionado. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los secretarios de estudio y cuenta y personal administrativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rindieron tributo a los ministros salientes con aplausos y porras, minutos antes de lo que podría ser la última sesión del Pleno.

Los trabajadores de las diferentes ponencias de los ministros se organizaron para formar una valla humana en el pasillo por el que los juristas caminaron esta mañana rumbo a la sesión privada del Pleno.

En un video al que Proceso tuvo acceso, se puede ver a los ministros que pasaban entre los secretarios que les rindieron aplausos y porras.

Sin embargo, a la ministra Lenia Batres sólo la acompañó el silencio de los presentes y algunos saludos amables.

En las imágenes no se ve a la ministra Yasmín Esquivel Mossa realizar el recorrido que hicieron sus otros compañeros de Pleno.

Pese a que la ministra Loretta Ortiz Ahlf continuará en la Corte a partir del 1 de septiembre y se ha pronunciado a favor de la reforma judicial que hoy mantiene en la incertidumbre a cientos de trabajadores en el Poder Judicial de la Federación (PJF), también ella recibió aplausos de sus colaboradores.