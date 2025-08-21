Juez ordena no mantener incomunicado a Julio César Chávez Jr.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal en el estado de Sonora ordenó a las autoridades penitenciarias no mantener incomunicado al boxeador Julio César Chávez Jr., quien permanece sujeto a prisión preventiva justificada en espera de que se defina su situación jurídica.

Chávez Carrasco tramitó un amparo ante la juez Décimo Primero de Distrito en el estado de Sonora, Ana María Nava Ortega, quien le concedió una suspensión de plano contra los actos de incomunicación que reclamó.

“Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que el referido acto impugnado consistente en la incomunicación cese de inmediato”, indica la síntesis en el expediente 1557/2025 notificada este jueves.

Julio César Chávez Carrasco fue detenido el pasado 3 de julio por elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

En México, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que tiene una orden de aprehensión en su contra emitida desde febrero de 2023.

El pasado 18 de agosto, el gobierno de EU deportó al boxeador quien posteriormente fue trasladado a los separos de la Policía Federal Ministerial en Hermosillo, Sonora donde posteriormente fue ingresado en un penal de máxima seguridad.

La audiencia inicial fue celebrada en la misma fecha por la noche en la que la FGR lo imputó por delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico y fabricación de armas, en la modalidad de quien participe en la introducción al territorio nacional en forma clandestina y fabrique armas, municiones, cartuchos y explosivos.

Los fiscales relataron que Chávez Carrasco podría tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con los líderes de la facción de “Los Chapitos” pues fue mencionado en dos conversaciones telefónicas de supuestos narcotraficantes como la persona que golpeaba, como costales de box colgados, a los integrantes de la organización que cometían errores que pudieran delatarlos.

La defensa del boxeador solicitó la duplicidad del término constitucional para reunir pruebas a su favor y evitar la vinculación a proceso.

Por ello, el juez de control continuará la audiencia inicial el próximo 23 de agosto a las 17:00 horas.