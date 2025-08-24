Condenan a 293 años de cárcel a “El Jabón” por el secuestro y asesinato del hijo de Javier Sicilia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-José Luis Luquín Delgado, conocido como “El Jabón”, ha sido condenado a 293 años de prisión por su participación en el secuestro y asesinato de siete personas, incluyendo a Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta y activista Javier Sicilia.

Esta sentencia, emitida por un juez federal en Tamaulipas, representa un hito en un caso que ha marcado la lucha contra la impunidad en México.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), logró probar su culpabilidad en delitos graves como secuestro, delincuencia organizada, homicidio y portación ilegal de armas.

La condena de 293 años subraya la gravedad de los crímenes cometidos por “El Jabón”, quien formaba parte del Cártel del Pacífico Sur, vinculado al Cártel de los Beltrán Leyva.

Este fallo llega después de casi 15 años de investigaciones y procesos judiciales.

El crimen ocurrió el 28 de marzo de 2011 en Jiutepec, Morelos, donde las víctimas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas por asfixia. Sus cuerpos fueron abandonados en un vehículo en Temixco, acompañados de un narcomensaje.

De acuerdo con las indagatorias, el móvil estuvo relacionado con una represalia tras una denuncia contra policías locales que extorsionaron a algunos de los jóvenes en un bar, lo que escaló en una tragedia vinculada al narcotráfico.

Juan Francisco Sicilia Ortega, de 24 años y estudiante de administración, fue una de las víctimas clave, cuyo asesinato desató una ola de indignación nacional. Junto a él, otras seis personas perdieron la vida en este acto de violencia extrema.

Javier Sicilia, padre de la víctima y reconocido poeta, ha sido una voz incansable en la denuncia de la violencia en México. Como colaborador de la revista Proceso, ha utilizado su plataforma para criticar las políticas de seguridad y abogar por la paz, fundando el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Su frase emblemática “Estamos hasta la madre” se convirtió en un grito colectivo contra la impunidad, inspirando movilizaciones masivas que cuestionaron la estrategia gubernamental durante la presidencia de Felipe Calderón.

Sicilia ha expresado en múltiples ocasiones que la justicia verdadera va más allá de las sentencias individuales, demandando cambios estructurales. Esta resolución, aunque tardía, ofrece un cierre parcial a las familias afectadas y refuerza la necesidad de reformas en el sistema judicial para combatir la violencia del narcotráfico de manera efectiva.