“El Mayo” Zambada morirá en prisión, celebra Pam Bondi: “Su reinado de terror terminó”

Pam Bondi en la conferencia de prensa. Foto: Departamento de Justicia de Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi aseguró que Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa "morirá en prisión".

Esta mañana Zambada García se declaró culpable de dos cargos del crimen organizado en la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn.

Bondi destacó que la justicia estadunidense seguirá desmantelando todas las organizaciones narcoterroristas y calificó la declaración de culpabilidad como un “triunfo de Estados Unidos”.

"Pasará el resto de su vida tras las rejas. Él morirá en una prisión federal estadunidense”, afirmó durante una rueda de prensa convocada después de que este Zambada se declarara culpable.

"Operaba con impunidad en los niveles más altos del mundo mexicano del tráfico de drogas al pagar sobornos a funcionarios del gobierno, sobornando a oficiales de la ley. Él controlaba a políticos corruptos y oficiales que protegían a sus trabajadores y cargamentos de drogas que viajaban de México hacia nuestro país”, expuso.

Bondi también se refirió a la relación estrecha entre Joaquín "El Chapo" Guzmán y "El Mayo" Zambada para la fundación del Cártel de Sinaloa.

"'El Mayo' fue uno de los narcotraficantes más prolíficos y poderosos del mundo, su socio era 'El Chapo'. Fueron cofundadores del Cártel de Sinaloa. Asesinaron brutalmente a varias personas e inundaron nuestro país de drogas. Su reinado de terror terminó. Nunca volverá a andar libre", señaló.

La sentencia contra el líder histórico del Cártel de Sinaloa será dictada el 13 de enero de 2026 y se espera que Zambada pase el resto de sus días en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos.