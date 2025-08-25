Tras obtener libertad condicional, Julio César Chávez Jr. vuelve a los entrenamientos (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Tras haber obtenido su libertad condicional este domingo, el boxeador Julio César Chávez Jr. retomó entrenamientos en un gimnasio de Hermosillo, Sonora.

Así se vio en un video publicado por el gimnasio Coliseo Boxing Club en su cuenta de Instagram.

El hijo del legendario excampeón mexicano del mismo nombre abandonó el domingo una cárcel federal en el estado de Sonora, a donde había ingresado luego de ser deportado de Estados Unidos.





Chávez Jr. abandonó el penal horas después de que un juez vinculó a proceso al boxeador y acordó que enfrente su juicio en libertad condicional por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada para la introducción clandestina de armas a México.

???? Así reaparece Julio César Chávez Jr. en #Hermosillo: entrenando duro en el Coliseo Boxing Club tras obtener libertad condicional.

??El hijo de la leyenda vuelve al ring con guantes y saco?? #Boxeo #ChávezJr #Hermosillo pic.twitter.com/TrDdCXPPWd — Juan Antonio Pérez (@notacentralmx) August 26, 2025

Coliseo Boxing Club es un proyecto del excampeón mundial sonorense Juan Francisco “Gallo” Estrada.