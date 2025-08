Peligra acuerdo de seguridad entre Sheinbaum y Trump por cárteles: WSJ

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Los cárteles de la droga de México perjudican los acuerdos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con su homólogo estadunidense Donald Trump, aseguró este martes el diario The Wall Street Journal,

De acuerdo con el influyente rotativo neoyorquino, la fuga del ciudadano chino Zhi Dong Zhang es uno de los hechos que ha contribuido a complicar la relación.

El pasado 11 de julio, Zhi Dong Zhang escapó de una residencia en la colonia Lomas de Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, donde cumplía arresto domiciliario bajo vigilancia de la Guardia Nacional. El diario destaca que huyó por medio de un agujero en la pared de la casa donde estaba.

Ese mismo día, destacó el WSJ, el gobierno de Claudia Sheinbaum recibió la carta de Trump en la que le anunciaba la aplicación de aranceles de 30 por ciento al considerar insuficiente a la cooperación de México en el combate al narcotráfico.

“El día que escapó el presunto traficante chino de fentanilo, a los funcionarios mexicanos que negociaban con sus homólogos estadounidenses en Washington sobre comercio se les informó que Estados Unidos impondría un arancel del 30% a los productos mexicanos el 1 de agosto si México no intensificaba sus esfuerzos contra los cárteles”, subrayó el diario.

“Finalmente, Trump pospuso los aranceles durante 90 días, en parte debido a la disposición de Sheinbaum a seguir hablando sobre los complejos asuntos transfronterizos”, añadió The Wall Street Journal.

El presidente y los integrantes de su gabinete han indicado que Estados Unidos está dispuesto a tomar medidas militares unilaterales si México no está a la altura, indicó la nota publicada en la edición web.

Recordó las declaraciones de Sheinbaun en el sentido de que Estados Unidos y México buscan alcanzar un acuerdo de seguridad en próximos días.

“Sheinbaum quiere llegar a un acuerdo con Estados Unidos sobre el intercambio de inteligencia y la coordinación bilateral de las fuerzas de seguridad. México ha desplegado 10 mil soldados para proteger la frontera con Estados Unidos. Sheinbaum envió a 29 jefes de cárteles a comparecer ante la justicia en Estados Unidos. Sus fuerzas de seguridad han desmantelado más de mil laboratorios de drogas sintéticas y arrestado a miles de presuntos miembros de cárteles”, recordó el WSJ

The Wall Street Journal destacó que un juez puso a Zhi Dong Zhang bajo arresto domiciliario mientras esperaba el proceso de extradición a EU por cargos de lavado por 150 millones de dólares.

La fuga, de acuerdo con fuentes citadas por el WSJ, enfureció a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien quiere evitar acciones militares por parte de Washington como el envío de drones o el uso de Fuerzas Especiales. La mandataria cuestionó la decisión del juez de mantenerlo bajo arresto domiciliario en lugar de ordenar su detención.

“Estos incidentes que ponen de manifiesto la penetración del crimen organizado en todos los niveles de la sociedad y el gobierno mexicanos podrían debilitar la posición de Sheinbaum”, sostuvo el WSJ, que también consideró que “la extensa infiltración del crimen en los gobiernos locales ha socavado sus intentos de mostrar control”.

