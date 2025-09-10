Contralmirante acusado de huachicol fiscal frena orden de arresto en su contra

La orden contra Farías Laguna fue emitida el 19 de agosto e incluye a otros 13 marinos y funcionarios aduaneros supuestamente implicados en el desembarque de 31 buques con huachicol fiscal. Foto: SSPC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El contralmirante Fernando Farías Laguna consiguió frenar, por ahora, la ejecución de la orden de aprehensión emitida en su contra por supuestamente liderar una organización criminal que controlaba el huachicol fiscal en las aduanas de Altamira y Tampico, Tamaulipas.

José Alberto Rodríguez Rivera, secretario en funciones de juez Décimo Primero de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, concedió una suspensión provisional al sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.

Para mantener vigente la medida que, por ahora, lo protege contra su captura, el contralmirante –quien actualmente está prófugo de la justicia– deberá pagar una garantía de 49 mil pesos y presentarse a audiencia inicial en tres días ante el juez Mario Martínez Elizondo, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, por ser quien emitió la orden de aprehensión.

Si no cumple con estas condiciones, el marino perderá la protección provisional y la Fiscalía General de la República (FGR) no tendrá impedimento para detenerlo.

"De no hacerlo, aún cuando se exhiba la garantía procedentemente fijada, la suspensión concedida será revocada y se hará efectivo el billete de depósito exhibido para tal efecto", agregó el secretario en funciones de juez de Distrito.

La orden contra Farías Laguna fue emitida el pasado 19 de agosto e incluye a otros 13 marinos y funcionarios aduaneros supuestamente implicados en el desembarque de 31 buques con huachicol fiscal en las aduanas de Altamira y Tampico.

Por este caso ya fueron detenidas 11 personas, entre ellas el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y otros 10 que permanecen vinculados a proceso por delincuencia organizada y sujetos a prisión preventiva oficiosa en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Tanto Fernando Farías como el capitán Miguel Ángel Solano Ruíz, conocido como “el capitán sol”, permanecen prófugos de la justicia.

Aunque Farías Laguna comparezca ante el juez de control que ordenó detenerlo, como le fue requerido por el juzgado de amparo, la suspensión que lo protege contra el mandamiento de captura no impide que una vez imputado y vinculado a proceso, el juez Martínez Elizondo le imponga la medida de prisión preventiva oficiosa.

De acuerdo con los estrados judiciales el juzgado de amparo también concedió la suspensión provisional para que la FGR le dé acceso a la carpeta de investigación y a los datos de prueba que tiene en su contra para garantizarle una adecuada defensa.