Cae en el AICM el presunto principal operador financiero del CJNG; llegó en vuelo desde Barcelona

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un presunto operador financiero del Cértel Jalisco Nueva Generación (CJNG), identificado como Oscar Antonio Álvarez González, fue detenido en un operativo derivado de trabajos de investigación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tras arribar en un vuelo procedente de Barcelona, España.

De acuerdo con un comunicado conjunto, efectivos de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública Ciudadana, del CNI y de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Oscar “N”, ubicado como “principal operador financiero de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco”, sobre quien pesaba una orden de aprehensión.

De acuerdo a la orden judicial, al detenido se le acusa de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, “en la modalidad de recibir y transferir recursos, y es considerado el principal operador financiero del grupo delictivo, a través de la compra de propiedades y operación de empresas del ámbito tequilero y ganadero”.

El comunicado conjunto refiere que el detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, para determinar su situación jurídica, y se puntualiza que la detención se realizó “en estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos”.

De acuerdo con fuentes citadas por el diario El Universal, Álvarez González habría lavado dinero para Rubén Oseguera Cervantes y Abraham Oceguera Cervantes, líderes del CJNG.

Entre las actividades ilícitas por las que es investigado el detenido destaca la gestión en el modificar el nombre de los propietarios de inmuebles, coludido con notarios públicos de diversos municipios de Jalisco .