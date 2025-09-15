Temen en Paraguay que ya esté operando allá la célula criminal de Hernán Bermúdez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una célula de Hernán Bermúdez Requena ya debe estar operando en Paraguay, considera el criminólogo Juan Martens.

En una nota publicada por el diario ABC de Asunción, el especialista considera que un personaje como el exsecretario de Seguridad de Tabasco sólo podía moverse en ese país porque tenía protección.

Este lunes, en conferencia de prensa, el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas paraguaya, Jalil Rachid, explicó que Hernán Bermúdez —vinculado al grupo criminal La Barredora— llevaba poco tiempo en Paraguay pero pretendía montar una red criminal.

“Hay ciertos elementos que nos hacen suponer que él (Hernández Requena) pretendía instalar una red criminal acá en Paraguay”, donde su sobrino fue detenido hace un par de meses y donde también estaba su esposa, dijo Rachid.

Hernán Bermúdez fue secretario de Seguridad durante el gobierno en Tabasco de Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena.

De acuerdo con ABC, el también conocido como “Comandante H” fue capturado en una lujosa residencia en el barrio Surubi'i, en Mariano Roque Alonso, en Asunción, que utilizaba como "centro de resguardo y ocultamiento".

“Sólo podía moverse porque tenía protección”

“Alguien cómo Bermúdez solo puede moverse cómo se movía porque tenía protección. Lo más probable es que una célula de Bermúdez ya esté operando en Paraguay”, afirmó el criminólogo Juan Martens, citado por ABC.

Paraguay, añadió, es un lugar estratégico para el acopio de cocaína. “Está muy cerca de los centros de producción, pero no está en los centros de producción”, expuso.

También mencionó “la facilidad que hay en la circulación por aire en Paraguay, sumado a las redes de corrupción en donde están insertas las autoridades”.