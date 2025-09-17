México entregó a Caro Quintero a EU por orden de Trump: Pam Bondi

El juez Enrique Camarena, hijo del "Kiki", asesinado agente de la DEA, con el presidente Donald Trump y la fiscal general Pam Bondi . Foto: @AGPamBondi

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La fiscal general estadunidense Pam Bondi aseguró que el narcotraficante Rafael Caro Quintero fue entregado a Estados Unidos “por orden” del presidente Donald Trump.

Caro Quintero fue expulsado de México junto con otros 27 narcotraficantes el pasado 27 de febrero. Se le ha acusado del asesinato del agente de la agencia antidrogas estadunidense DEA, Enrique “Kiki” Camarena, en 1985.

En su cuenta de X, la procuradora Bondi informó que a principios de mes presentó a la familia de Camarena con el presidente Donald Trump.

En su tuit publicó fotos del juez Enrique Camarena, hijo de “Kiki”, y así asegura que recibieron la custodia de Caro Quintero por orden del magnate.

Earlier this month, I had the honor of introducing the family of fallen DEA Special Agent Enrique “Kiki” Camarena to @POTUS.



In February, at President Trump’s direction, we received custody of Kiki’s killer from Mexico.



Kiki was a hero who lost his life fighting the cartels in… pic.twitter.com/6amVCUIq30 — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) September 18, 2025

“A principios de este mes, tuve el honor de presentar a la familia del agente especial caído de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena a @POTUS. En febrero, por orden del presidente Trump, recibimos la custodia del asesino de Kiki desde México.

“Kiki fue un héroe que perdió la vida luchando contra los cárteles en 1985. Su hijo, Enrique, ahora es juez en California y continúa con el orgulloso legado de su padre en la aplicación de la ley”, dijo Pam Bondi.

El pasado 5 de agosto, el Departamento de Justicia que encabeza Bondi anunció que no solicitaría la pena de muerte contra Caro Quintero.

El caso Camarena

El 7 de febrero de 1985, Camarena fue secuestrado en Guadalajara, Jalisco, cuando se dirigía a almorzar con su esposa. Fue interceptado por sicarios del cártel, junto con el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, quien también trabajaba con la DEA.

Ambos fueron llevados a una casa en la calle Lope de Vega 881, propiedad de Caro Quintero, donde fueron torturados durante más de 30 horas para obtener información sobre las operaciones de la DEA. Camarena fue asesinado, con evidencias de tortura extrema, incluyendo perforaciones en el cráneo con un tubo de metal y costillas rotas.

El 27 de febrero de 2025, Caro Quintero fue extraditado a Estados Unidos junto con otros 28 narcotraficantes. Fue presentado ante una corte federal en Brooklyn, Nueva York, el 28 de febrero donde se declaró no culpable de cargos que incluyen dirigir una empresa criminal, conspiración para distribuir narcóticos y uso ilegal de armas de fuego, además del asesinato de Camarena.