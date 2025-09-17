Paraguay expulsa a Hernán Bermúdez Requena; autoridades de México van por él (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el marco de la cooperación bilateral entre México y Paraguay, el Gobierno de la República del Paraguay ha notificado al Gobierno de México la expulsión de Hernán Bermúdez Requena, conocido como “el Comandante H” o Hernán “N”, quien fue detenido el 12 de septiembre en territorio paraguayo por irregularidades en su ingreso y estancia en dicho país.

Esta medida se deriva de una verificación realizada por las autoridades paraguayas, que confirmaron la situación migratoria irregular del individuo.

Como respuesta, un equipo interinstitucional mexicano, integrado por personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM), se desplazó a Paraguay para coordinar y ejecutar su traslado a territorio nacional.

Hernán Bermúdez Requena fue expulsado porque las autoridades mexicanas remitieron por vía diplomática el desistimiento de la solicitud de detención con fines de extradición. Con esa jugada, pasó a ser un ilegal en Paraguay. Funcionarios de la SSPC de México vinieron por él. https://t.co/j8YDjkGh0Y pic.twitter.com/ullMp4Lyxf — Iván Leguizamón (@ivanciclon) September 17, 2025

Una vez en México, se cumplimentará la orden de aprehensión pendiente en su contra, poniéndolo a disposición de la autoridad judicial correspondiente. Posteriormente, Hernán Bermúdez Requena será ingresado al Centro Federal de Reinserción Social No. 1, ubicado en el Estado de México.

Hernán Bermúdez Requena, alias “el Comandante H”, es un presunto líder criminal vinculado a actividades delictivas en México, y su extradición representa un avance en la lucha contra la impunidad. Las instituciones del Gabinete de Seguridad de México reiteran su compromiso con la coordinación interinstitucional y la colaboración internacional para fortalecer la seguridad pública y proteger a la ciudadanía.