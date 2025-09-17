Vinculan a proceso por lavado al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un juez de control determinó vincular a proceso a Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit, por su presunta intervención en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos.

En un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el juez consideró que existían indicios razonables para atribuirle al exmandatario estatal de extracción priista la comisión del delito.

“El 11 de septiembre de 2025, tras una jornada que duró casi 48 horas, la Fiscalía General de la República (FGR), logró por segunda ocasión que un Juez de Control determinara vincular a proceso a Roberto ‘N’, exgobernador de Nayarit por su probable intervención en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos”, informó la FGR en un comunicado.

“Lo anterior, en cumplimiento a una ejecutoria de amparo que en su momento había obtenido a su favor el exgobernador, en la que se ordenó que el Juez de Control repusiera la audiencia inicial y motivara y fundara su resolución”, añadió.

El Juez de Control consideró que existían indicios razonables para atribuirle al exgobernador de Nayarit la comisión del delito, tras escuchar los argumentos de la Fiscalía, se indicó.

#FGRInforma | #FGR logró por segunda ocasión que un Juez de Control determinara vincular a proceso a Roberto “N”, exgobernador de Nayarit, por su probable intervención en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos. 1/2 pic.twitter.com/90KUIMgbKX — FGR México (@FGRMexico) September 16, 2025

El exfuncionario seguirá con la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso penal, expuso la FGR.

Sandoval Castañeda, quien gobernó Nayarit entre 2011 y 2017, fue detenido en Nuevo León en 2021.

Desde el 2013, en un reportaje titulado El Fiscal Sicario, Proceso dio cuenta del modus operandi del exfiscal Edgar Veitya detenido en Estados Unidos por narcotráfico y del exmandatario Roberto Sandoval para despojar a los nayaritas de sus bienes.