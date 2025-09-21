Petro denuncia desaparición en México de los artistas B King y Regio Clown; pide ayuda a Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro denunció en redes sociales que el cantante Bayron Sánchez, B King, y uno de los integrantes de su equipo, identificado como Jorge Herrera, desaparecieron en el estado de Sonora y solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum, ejercer todas las acciones necesarias para que aparezcan con vida.

A través de su cuenta de X, el presidente colombiano indicó que sus connacionales desaparecieron hace cinco días después de dar un concierto en Sonora.

“Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EU que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente.

“Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón. México todo, a encontrar con vida a los jóvenes hermosos de Colombia, para unir en la juventud y en las canciones a toda la América Latina, vanguardia de la humanidad, de la belleza y de los cambios”, indicó.

Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.… pic.twitter.com/z1r5TsqyoS — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 21, 2025

Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora informó que no tiene registro, denuncia o indicios de que los colombianos hayan desaparecido en la entidad y tampoco cuenta con datos que apunten a que fueron a cantar en días recientes en su territorio, por lo que afirmó que la investigación es competencia de la Ciudad de México.

“Mediante la coordinación interinstitucional, se ha establecido que estas personas fueron vistas por última vez en la Ciudad de México.

“La investigación corre a cargo de las autoridades de la Ciudad de México, las cuales ya han publicado fichas de búsqueda de las personas desaparecidas”, precisó.