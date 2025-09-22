Colombia exige a México celeridad en la investigación del asesinato de B-King y Regio Clown

Los cancilleres de Colombia, Yolanda Villavicencio, y de México, Juan Ramón de la Fuente, durante un encuentro este lunes en Nueva York. Foto: Cancillería de Colombia

BOGOTÁ (apro).- La canciller de Colombia, Yolanda Villavicencio, sostuvo este lunes una reunión en Nueva York con su homólogo mexicano, Juan Ramón de la Fuente, en la que le pidió “celeridad en las investigaciones y el esclarecimiento” de los homicidios de los cantantes colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera, cuyos cadáveres fueron encontrados este lunes en el Estado de México.

En un comunicado, la cancillería colombiana indicó que en la reunión, que se produjo en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, De la Fuente “asumió el compromiso de colaborar a través de las autoridades” judiciales en el esclarecimiento del doble crimen.

Los cadáveres de Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Herrera Lemos, cuyo nombre artístico es Regio Clown, fueron encontrados en un paraje cercano a una carretera en Cocotitlán, Estado de México, con signos de violencia y un mensaje del grupo criminal La Familia Michoacana, que opera en esa zona.

La presidenta Claudia Sheinbaum dio instrucciones al Gabinete de Seguridad para investigar los homicidios y trabajar de manera coordinada a fin de esclarecerlos.

Los músicos fueron vistos por última vez con vida el 16 de septiembre en un gimnasio de Polanco, un día después de presentarse en un concierto en Ciudad de México.

La desaparición de los músicos fue reportada a las autoridades un día después por su mánager, Juan Camilo Gallego, quien había perdido contacto con ellos.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió ayuda a Sheinbaum el pasado domingo para encontrar a los dos contantes y este lunes, tras conocer su muerte, señaló en X que la “mafia internacional” está fortalecida “por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’ a la que obligan a la humanidad y a América Latina”.

El hallazgo sin vida de los dos jóvenes ha sido la noticia del día en Colombia, donde los medios de comunicación le han dedicado amplios espacios en los que destacan la violencia que presenta los cuerpos de los cantantes y el mensaje de la Familia Michoacana.