Sheinbaum instruye a investigar asesinato de los músicos colombianos B-King y Regio Clown

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a autoridades federales, de la Ciudad de México y del Estado de México a esclarecer el asesinato de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, Regio Clown, quienes fueron encontrados sin vida este lunes.

El caso de la desaparición de los músicos, reportada el pasado 16 de septiembre, escaló este domingo cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió ayuda a Sheinbaum para su localización.

Una vez que los cuerpos sin vida de B-King y Regio Clown fueron hallados, Petro envió un mensaje en el que lamentó el doble homicidio. “Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos”, tuitó el mandatario.

En su cuenta de X, el Gabinete de Seguridad federal informó que por instrucciones de la mandataria la Defensa, Marina, FGR, Guardia Nacional y SSPC ya se coordinan con las Fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de México para el esclarecimiento del caso.

“Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico trabajan en coordinación con la @FiscaliaCDMX y la @FiscaliaEdomex en el desarrollo de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los músicos colombianos Jorge Luis Herrera y Byron Sánchez, quienes lamentablemente fueron hallados sin vida en el Estado de México.

“Las instituciones de seguridad colaboran de manera estrecha para localizar a los responsables y esclarecer este hecho”, concluye el mensaje.

Los dos músicos fueron hallados este lunes en Cocotitlán, Estado de México. Fueron vistos por última vez al salir de un gimnasio en Polanco, en la capital del país.