Padres de los normalistas de Ayotzinapa salen “decepcionados” de reunión con Sheinbaum

Padres y madres de los normalistas al ingresar a Palacio Nacional. Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa salieron de la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum “decepcionados y con tristeza”, pues acusan que más allá de ver avances en la investigación, notan un retroceso. Solo rescatan como positivo que el GIEI podría regresar a colaborar.

La próxima reunión con la mandataria federal será a principios de noviembre.

“Con la nueva tecnología, según avanzada, que nos están mostrando dejaron caer las líneas de investigación que veníamos trayendo durante diez años como las del Ejército y órdenes de aprehensión que teníamos ya estipuladas”, acusó Mario González, uno de los padres de los jóvenes desaparecidos.

-¿Hay un retroceso?, se le preguntó.

-Probablemente sí porque dejamos las líneas que verdaderamente iban dando resultados poco a poco y nos metimos a las líneas de investigación supuestamente con la nueva tecnología.

También consideró que “no hay nuevas líneas de investigación, no hay nueva información. Siguen con el supuesto pacto de silencio y nosotros como padres es seguir alzando la voz”.

González también expresó: “Nos vamos un poco desilusionados de esta reunión ya que esperábamos un poco más de información sobre las líneas de investigación con la nueva técnica científica, desafortunadamente no hubo tales”.

Los familiares de las víctimas exigieron la presencia del Centro Nacional de Inteligencia para que les den la información de los 800 folios, mismos de los que no se ha hablado en más reuniones.

Emiliano Navarrete, otro de los padres de los jóvenes, explicó lo que, a su parecer, se atribuye que no haya avances:

“Para mí fue un crimen de Estado y creo que el Estado sigue protegiendo igualmente a los funcionarios anteriores. Y existe una Fiscalía que no da el ancho para llevar una investigación. La vemos muy pobre, se necesita personal capacitado y con ganas de trabajar”.

Añadió que “no tiene caso ocupar un lugar de suma importancia, se debe tener la capacidad y la intención de esclarecer no solamente este caso sino todos los casos”.

Consideró que el nuevo fiscal especial para el caso no está dando resultado. “Hoy no tenemos resultado que nos favorezcan y nos den ánimos, decir ‘caray ojalá dé agua esto’. Lamentablemente vamos a cumplir 11 años, ahí vemos la incapacidad y el encubrimiento de los gobiernos”.

El abogado Isidoro Vicario compartió que la presidenta dijo que fortalecerá a la Fiscalía, sobre todo porque han notado que se caen los casos "porque no hay una buena integración del órgano investigador, no sólo es responsabilidad del organismo judicial, sino que para integrar una acusación se necesita integrarse los medios de pruebas que sean contundentes para que no pase como el reciente caso de la detención de Pedro Segura”.

Explicó que ese caso se manejó en medios y también por parte del gobierno como relacionado con el caso Ayotzinapa, pero dijo que no es así, porque se le detuvo por delincuencia organizada, acusación que no prosperó y finalmente obtuvo su libertad.

El abogado refirió que es un momento triste: “Los padres y madres íbamos con muchas expectativas porque por lo menos de las últimas dos reuniones nos habían comentado de la conformación del nuevo equipo científico de trabajo y que una de las líneas que tenía que investigar o hacer el trabajo este equipo es la relacionada con la línea telefónica, pero lamentablemente el día de hoy no escuchamos avances en ese sentido. Entonces fue una reunión -no decirlo- pero como las que ha habido. No es nada novedoso”.

Incluso consideraron que se trató de una reunión infructuosa.

"Se le está dando un voto de confianza a la presidenta porque ha mostrado voluntad de avanzar en las investigaciones”, pero al final concluyeron que “quedó mucho a deber hoy el gobierno”.

Entre otros asuntos que consideraron pendientes está la extradición de Tomas Zerón y de Ulises Bernabé en Estados Unidos, asuntos en los cuales insisten en que se agilicen.

Mario González indicó que es probable que regrese el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI): “Ahorita acaba de decir la presidenta que lo platicáramos ya a ver qué pasa en estos días y si ya se empieza a mover eso. Se está viendo cómo se puede hacer, pero fue una respuesta, la única que me llevó con tranquilidad de que es probable que regresen”.

El padre de uno de los jóvenes recordó que al tratarse ya de 11 años de no saber dónde están sus hijos, “desafortunadamente, pero por más que le decimos, por más que gritamos, por más que hacemos pues no nos ponen mucha atención”.