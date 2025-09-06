Detienen a vicealmirante tras decomiso de 10 millones de litros de huachicol en Tampico

El operativo en el que se decomisaron 10 millones de litros de combustible en Tampico. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Empresarios y servidores públicos presuntamente ligados al huachicol, como se le conoce al mercado ilícito de combustibles, fueron detenidos por autoridades federales. Entre los detenidos estaría el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del titular de la Marina, Rafael Ojeda, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

La Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron, en un comunicado conjunto, que las detenciones se realizaron de manera coordinada y en cumplimiento de órdenes de aprehensión previamente giradas.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisó que estas acciones derivaron de investigaciones abiertas tras el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en el puerto de Tampico, en Tamaulipas, ocurrido en marzo pasado.

“El proceso de investigación sigue en curso y seguiremos trabajando para detener a todos los involucrados en este delito como parte de la estrategia contra la corrupción y la impunidad del gobierno federal”, señaló.

Las autoridades federales adelantaron que ampliarán la información sobre estas detenciones el próximo domingo 7 de septiembre, a las 11 de la mañana, durante una conferencia de prensa.

Aprehenden a un vicealmirante

De manera paralela, una ficha penitenciaria confirmó la detención del vicealmirante Manuel R. Farías, acusado de participar en operaciones de huachicol fiscal.

Aunque no se ha detallado el lugar exacto de la captura, se sabe que Farías fue jefe de la Zona Naval en Puerto Vallarta y que además es sobrino político de Rafael Ojeda, titular de la Secretaría de Marina en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Será en la conferencia del domingo cuando se confirme si la caída de la red de empresarios y funcionarios en Tampico está vinculada con la aprehensión del vicealmirante.

De acuerdo con el diario Reforma, Manuel R. Farías fue detenido al mismo tiempo que cinco hombres y dos mujeres también imputados en el caso.

La misma fuente informó que los hombres detenidos fueron internados en el Penal del Altiplano, mientras que las mujeres fueron enviadas al Penal Federal de Hermosillo.