Gertz y Harfuch defienden a Rafael Ojeda tras detención de su sobrino político por huachicol

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Derivado de que salió a la luz que un sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, forma parte de una red de huachicol, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que el propio Ojeda, desde hace dos años, pidió investigar a todo el personal de la Armada de México.

En conferencia de prensa, el fiscal explicó que el extitular de la Marina en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acudió a las oficinas de la Fiscalía para solicitar la investigación y detallar los problemas de los que tenía conocimiento.

Fue a partir de esa visita, agregó, que se abrieron indagatorias que derivaron en la reciente captura de 14 empresarios y funcionarios públicos presuntamente implicados en el mercado ilícito de combustible.

Entre ellos se encuentra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del propio exsecretario de Estado.

“Fuimos obteniendo una cantidad enorme de información sobre conductas que trascendían la función propiamente de la institución”, dijo Gertz Manero, al precisar que Rafael Ojeda nunca informó sobre vínculos familiares con alguno de los señalados.

“No hizo ninguna distinción ni generó ninguna protección en favor de nadie”, puntualizó.

El fiscal adelantó que aún quedan órdenes de aprehensión por cumplimentar, aunque evitó dar nombres. Lo que sí subrayó es que todos los investigados forman parte de una amplia red de huachicol.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, defendió la trayectoria del almirante Ojeda.

