Condenan en EU a 31 años de cárcel a “El Chelelo”, exlíder de los Zetas

Eleazar Medina Rojas, alías El Chelelo, durante su detención en 2007. Foto: Cuartoscuro / Guillermo Perea

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Departamento de Justicia presumió hoy la condena a 31 años de cárcel y la multa de 26.5 millones de dólares contra Eleazar Medina Rojas, un exlíder de los Zetas a quien el gobierno de Estados Unidos imputó el tráfico de hasta 3 mil toneladas de marihuana y cocaína hasta Texas en la primera década de los 2000.

Según un comunicado emitido hoy, el Departamento de Justicia aseveró que el capo de 53 años, apodado “El Chelelo”, fungió como jefe de plaza del grupo criminal en Monterrey entre 2006 y 2007, cargo desde el cual organizó las rutas de tráfico hacia Estados Unidos, especialmente hacia Brownsville, Laredo y McAllen, en Texas.

El gobierno de Estados Unidos recalcó que Medina fue detenido en México y extraditado en julio de 2023, durante el mandato de Joe Biden; sin embargo, la dependencia precisó que el juicio se llevó a cabo en medio de la llamada “Operación Recuperar Estados Unidos”, una iniciativa de la administración de Donald Trump que aspira a alcanzar la “eliminación total” de los cárteles del narcotráfico.