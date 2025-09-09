Muere otro marino, ahora en una práctica de tiro; estuvo a cargo de la aduana de Manzanillo

Elementos de la Secretaría de Marina en Manzanillo. Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Marina-Armada de México confirmó la muerte de uno de sus elementos en una práctica de tiro en Sonora.

De acuerdo con reportes periodísticos se trata de Omar del Ángel Zúñiga, quien estuvo a cargo de la aduana de Manzanillo, Colima.

El lunes fue localizado sin vida el capitán de la Secretaría de Marina, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, en el recinto portuario de Altamira, Tamaulipas. De acuerdo con los primeros reportes, el mando naval se habría suicidado.

Aunque se afirmó que este mando estuvo relacionado con la reciente investigación sobre el llamado huachicol fiscal, este martes el fiscal Alejandro Gertz descartó que tuviera relación con el caso y consideró que su fallecimiento fue de índole personal.

Segundo marino muerto

En un mensaje en redes sociales, la Marina expresó su pesar por el fallecimiento de Omar del Ángel Zúñiga, aunque no mencionó su nombre

El mando había dejado en 2023 su cargo como subdirector de Operación Aduanera en Manzanillo.

“La Secretaría de Marina-Armada de México expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real y extiende sus condolencias y solidaridad absoluta a sus seres queridos, asegurando que se les otorgará todo el respaldo, conforme a lo establecido por la ley”.

Omar del Ángel Zúñiga fue relevado en la Aduana de Manzanillo por Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, quien fue asesinado en mayo de 2023.