Dos detenidos más por el caso Carlos Manzo; uno de ellos fue su director de Relaciones Públicas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Fuerzas federales y de Michoacán detuvieron a Samuel “N” y Josué Elogio “N”, alias “Viejito”, por su supuesta participación en el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo; el primero era parte del equipo del alcalde, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En conferencia, la tarde de este domingo, detalló que el jueves 8 y el viernes 9 de enero se desplegaron operativos en Uruapan para realizar las detenciones, con base en órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía General de Justicia de Michoacán por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas.

El exjefe de la policía capitalina explicó que, derivado de las investigaciones de gabinete y el análisis de telefonía, se supo que, el día de los hechos, Samuel “N”, quien era director de Relaciones Públicas y Protocolo del municipio, informó a Josué Elogio “N”, un taxista, los detalles del itinerario de Manzo y los movimientos que hacía en torno a la celebración del “Festival de las Velas”, evento en el que “como es evidente, tenían planeado cometer el homicidio”.

Detalló que Samuel “N” le informó sobre los retrasos del alcalde y los horarios en que saldría de la Casa de Cultura. De hecho, dijo que fue él quien envió una fotografía donde informa a Josué Elogio “N” que se concentrarían en la explanada.

Según García Harfuch, esa información llegó al chat del grupo liderado por Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, uno de los autores intelectuales del ataque y coordinador de la célula delictiva que realizó la ejecución.

Agregó que en aquel momento, Samuel “N” había mantenido comunicación con Ramiro “N”, otro de los involucrados en el crimen. Dijo que el día de la agresión dicho sujeto registró movilidad a 600 metros del lugar de los hechos.

La autoridad encontró que Samuel “N” tiene antecedentes penales por lesiones dolosas en el 2007 y robo a negocio en el año 2022.

Añadió que, tras la detención de Josué Elogio “N”, el 9 de enero, se hicieron tres cateos en diferentes inmuebles en Uruapan, relacionados con ambos detenidos, donde se aseguró droga y ocho equipos de comunicación, los cuales han dado a las autoridades más indicios para seguir con la investigación.

El fiscal general de Justicia de Michoacán, Carlos Torres, añadió que los dos detenidos reconocieron “que ambos conocían del hecho 15 días antes, es decir, dos semanas antes del 1 de noviembre, tanto Samuel como Josué conocían del hecho y del objetivo sobre el homicidio del presidente Carlos Manzo”.

Los otros detenidos

El secretario García Harfuch destacó que esas dos detenciones se suman a las anunciadas anteriormente:

Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, líder del grupo y uno de los autores intelectuales del crimen.

?Ricardo “N”, encargado del traslado de los integrantes tras la agresión al presidente municipal.

Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, reclutador de personas para actividades criminales.

Gerardo “N”, colaborador de esta célula y quien tenía comunicación con Jorge Armando “N” y Ramiro “N”.

Flor “N”, la autoridad no reveló quién era.

?Alejandro Baruc “N”, alias “K-OZ”, jefe de una célula generadora de violencia con operación en la región, relacionada con homicidios, extorsión y venta de droga.

Según el titular de la SSPC, estas detenciones “debilitan de manera significativa a esta célula criminal generadora de violencia y, al mismo tiempo, impiden que continúe el reclutamiento de jóvenes para actividades ilícitas”.

Dijo que las autoridades siguen recabando indicios para continuar la investigación y obtener nuevos hallazgos, mientras que las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como la Guardia Nacional, mantienen presencia en Michoacán, así como los operativos y el seguimiento a este grupo criminal para seguir con las detenciones, hasta detener a todos los involucrados.

Avances Plan Michoacán

El secretario Omar García Harfuch informó también de los avances obtenidos con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, del 10 de noviembre de 2025 al 8 de enero de 2026.

En ese lapso, dijo, fueron detenidas 378 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron armas de fuego, cartuchos, vehículos, 192 artefactos explosivos, 768 kilos de metanfetamina, 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de sustancias químicas, precursores químicos para la elaboración de droga.

Además, el Ejército inhabilitó 22 campamentos de la delincuencia organizada, así como 50 tomas clandestinas.

En la conferencia estuvieron presentes el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional; el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina; y el fiscal general del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña.