“El Botox” es el autor intelectual del asesinato de líder limonero, asegura fiscal de Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, aseguró que “está comprobado” que César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, líder del cártel Los Blancos de Troya, es el autor intelectual del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez.

En conferencia, junto con integrantes del gabinete de seguridad nacional, el funcionario de Michoacán agregó que entre el 5 y 6 de noviembre del 2025 la Fiscalía obtuvo las órdenes de aprehensión contra dicho sujeto, identificado como uno de los principales extorsionadores de productores, cortadores, empacadores y transportistas de limón en Michoacán.

Ello se suma, dijo, “a cuatro más que ya se tenían por extorsión secuestro y otra más de homicidio”.

Luego, Torres Piña afirmó: "Técnicamente, científicamente y jurídicamente está comprobado que él fue el autor material intelectual, quien es quien lo manda llamar a su rancho, que se encuentra en la localidad de entre Cenobio Moreno y la carretera federal que va de Apatzingán a Buenavista”.

El fiscal añadió que, por la información que tiene la autoridad, se sabe que “en el lugar estuvieron, por lo menos cinco personas más. También se obtuvo otra orden de aprehensión (contra) quien estuvo participando en el lugar de los hechos”.

Y añadió que la Fiscalía a su cargo tiene tres órdenes pendientes: “estamos en el propio proceso de la misma investigación en quien involucra a quien lo traslada (al líder limonero) del rancho de este personaje al sur del municipio de Apatzingán”.

Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue ejecutado el 19 de octubre del 2025. La Fiscalía michoacana ofreció una recompensa de 100 mil pesos por información que permita la detención de “El Botox”, como principal sospechoso del crimen.

“Va a ser detenido”: García Harfuch

En la conferencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, fue cuestionado sobre el video difundido en redes sociales el pasado miércoles 7 de enero, en el que César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, le pidió a él y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo revisar el precio del limón en la zona de Tierra Caliente, Michoacán.

El presunto criminal acusó que el gobierno federal habría cerrado un centro de acopio de limón amarillo usado para producir aceite en el poblado de Chandio, en Apatzingán.

Sin referirse al contenido del video, García Harfuch respondió:

“Esta persona es un objetivo del gobierno de México, es un objetivo del gabinete de seguridad, es un objetivo del estado de Michoacán”.

Recordó que “El Botox” ya había sido detenido en el 2018 por el ejército mexicano, pero “fue puesto en libertad”.

Y advirtió: “Él cuenta con orden de aprehensión por homicidio, por extorsión, hay una cantidad de denuncias en la fiscalía, en las fiscalías de pues todo el daño que le ha hecho a la ciudadanía. Y va a ser detenido por las instituciones de seguridad”.