Secretaria particular de Quiroz y Manzo “sólo fue entrevistada”, aclara el fiscal de Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, y de su esposo asesinado Carlos Manzo, “sólo fue entrevistada” para desahogar investigaciones sobre el homicidio de éste, aclaró el fiscal general de Justicia de Michoacán, Carlos Torres Piña.

En conferencia, junto con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el fiscal confirmó que la funcionaria está libre y explicó que el llamado para ella ocurrió como se ha hecho con otros 10 servidores públicos del municipio.

Cuestionado por la prensa sobre el traslado de Méndez Rodríguez a las instalaciones de la FGE la tarde del viernes 9, Torres Piña aseguró:

“Va en la misma dinámica que se ha hecho con otros 10 funcionarios, que son entrevistas que se vienen realizando a diferentes funcionarios de la administración municipal”.

Añadió que “en esta misma lógica fue requerida para ser entrevistada, para poder desahogar algunas otras indagaciones o investigaciones que se están realizando sobre este hecho”.

El fiscal confirmó que la Fiscalía solicitó la presencia de Méndez Rodríguez para ese día y “concluyó prácticamente la entrevista que sí llevó un poquito de tiempo por las diferentes informaciones que se estaban requiriendo”.

La tarde del viernes 9, Proceso informó que la secretaria particular de la alcaldesa Grecia Quiroz y de su esposo asesinado, Carlos Manzo, fue detenida el jueves 8 en la Casa de Cultura por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno de la República, por su presunta participación en el homicidio del edil el 1 de noviembre de 2025.

Agregó que en el Registro Nacional de Detenciones apareció la ficha sobre la detención y que la funcionaria fue puesta a disposición de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía michoacana.

La noche del viernes, Yesenia Méndez Rodríguez difundió en su perfil de la red social Facebook una foto junto a dos menores y un árbol de Navidad, acompañada del mensaje: “Gracias a todos los amigos por sus buenos deseos y a Dios por permitirme estar con mi familia”.