Detienen en CDMX a seis integrantes del grupo criminal venezolano Tren de Aragua

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Fuerzas federales detuvieron a seis integrantes de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, relacionadas con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en su cuenta de X.

La detención fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación, y en la operación participaron elementos de la propia SSPC, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y Guardia Nacional (GN), junto con las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y Marina (Semar).

Las fuerzas federales detuvieron a seis personas vinculadas a una organización criminal trasnacional y cumplimentaron siete órdenes de aprehensión por reclusión, en diferentes centros penitenciarios, detalló en un comunicado el gabinete de seguridad.

“Entre los detenidos se encuentra Lesli Valeri ‘N’, identificada como responsable del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas, además de fungir como enlace con un grupo delictivo local”, detalló García Harfuch.

“También fue detenido Bryan ‘N’, operador financiero de la organización, encargado de facilitar inmuebles para el resguardo de víctimas y el alojamiento de integrantes del grupo criminal, quien contaba con una orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada”.

El operativo

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, las detenciones fueron resultado de líneas de investigación sobre una organización delictiva trasnacional dedicada a la extorsión, privación ilegal de la libertad, homicidio, tráfico de drogas y armas, así como tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

“Los agentes de seguridad ubicaron domicilios de una mujer identificada como responsable del cobro derivado de la explotación sexual, distribución de droga y el control de mujeres víctimas, además de fungir como enlace con un grupo delictivo local”, detalló el comunicado. Diversos medios identificaron al grupo delictivo local como La Unión Tepito.

En la Ciudad de México, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @Defensamx1 @SSPCMexico, @SSC_CDMX @FGRMexico y @GN_MEXICO_ detuvieron a seis integrantes de la organización criminal “Tren de Aragua”, relacionadas con extorsión, trata de personas… pic.twitter.com/ogQS9WXe6z — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 13, 2026

“Con esto, se implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas en los inmuebles ubicados en la colonia Valle Gómez, en la alcaldía Venustiano Carranza, con lo que se recabaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó las órdenes para intervenir los domicilios.

“Mediante un despliegue operativo coordinado se catearon dos viviendas, donde se detuvo a Lesli ‘N’ y a cuatro personas más, se aseguraron dosis de metanfetamina, marihuana, teléfonos celulares, un arma de fuego corta, dinero en efectivo, equipos de cómputo, así como una libreta con una relación de nombres vinculada con el cobro de piso a mujeres en diferentes zonas de la ciudad”, añadió el Gabinete de Seguridad.

“Al continuar con las investigaciones, en la alcaldía Iztapalapa, se cumplimentó una orden de aprehensión contra Bryan ‘N’, considerado operador financiero de la organización trasnacional, además de facilitar y proporcionar viviendas para el resguardo y alojamiento de integrantes del grupo criminal y mujeres de nacionalidad extranjera”, detalló el comunicado conjunto.

Las autoridades federales informaron que se cumplimentaron siete órdenes de aprehensión por reclusión relacionadas con el delito de trata de personas agravado y delincuencia organizada, cuatro de ellas en el Reclusorio Varonil Norte, una en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ambos de la Ciudad de México, otra en el Centro Penitenciario Regional de San Pedro Cholula, Puebla y una más en Centro Federal de Reinserción Social No.4 Noroeste, Tepic, Nayarit.