La SCJN rechaza analizar impugnación contra los “súper poderes” de Guadalupe Taddei

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la impugnación que presentó el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de la reforma que otorgó a su presidenta, Guadalupe Taddei, facultades para designar directamente a los altos funcionarios del órgano.

Por mayoría de seis votos, la Corte indicó que la controversia constitucional planteada por el INE en noviembre de 2024 es improcedente por tratarse de una reforma en materia electoral que, conforme a la ley, no puede ser impugnada mediante este recurso.

De este modo, la Corte evitó emitir pronunciamiento alguno sobre la constitucionalidad de los “súper poderes” otorgados por el Poder Legislativo a Taddei, a través de los cuales puede nombrar unilateralmente a los directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas, sin tener que plantearlos al Consejo General del INE.

El Instituto alegó que la reforma a los artículos 45 y 48 de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) atentó contra su autonomía.

Ministros como Giovanni Figueroa afirmaron que la SCJN sí debió analizar los argumentos del INE al considerar que la reforma no es exclusivamente de materia electoral.

"Reconocer que el Congreso puede intervenir sin control Constitucional alguno en la forma en que un órgano constitucional autónomo organiza su vida interna, supone vaciar de contenido la autonomía que la Constitución le reconoce, reduciéndola a una declaración meramente formal y carente de eficacia jurídica. La autonomía no es solo para actos electorales, sino también la potestad de decidir sin injerencias externas como se integra su aparato administrativo", dijo.