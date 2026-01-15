Nuevo secretario de acuerdos de la Corte comete su primer error... y ningún ministro lo corrigió

El nuevo secretario de acuerdos en la sesión del máximo tribunal. Foto: SCJN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El nuevo Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Daniel Álvarez Toledo, cometió su primer error en una sesión que pudo afectar a cientos de ex trabajadores que buscan que se les pague retroactivamente la pensión por jubilación prevista en el contrato colectivo de trabajo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Durante la sesión de este miércoles los ministros analizaron una contradicción de criterios en la que debían determinar si procede o no otorgar, con efectos retroactivos, la pensión de jubilación prevista en el contrato colectivo de trabajo de la CFE, cuando el interesado lo hace presentando una demanda laboral sin que se le exija que demuestre que, previo a demandar, realizó su solicitud ante la Comisión a través del sindicato.

El proyecto fue presentado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, quien propuso declarar existente la contradicción de criterios y que el que debe prevalecer es uno emitido por la anterior SCJN que sí exige a los trabajadores acreditar que antes de demandar laboralmente a la CFE para obtener la pensión jubilatoria, realizaron su solicitud directamente a la Comisión a través de su sindicato.

Cinco de los ministros votaron en contra de la propuesta: Irving Espinosa, Yasmin Esquivel, Giovanni Figueroa, Arístides Guerrero y Loretta Ortiz Ahlf, quien por error anunció primero voto a favor e inmediatamente corrigió para votar en contra.

Sin embargo, al momento de cantar el resultado de la votación, el secretario Álvarez Toledo afirmó que una mayoría de cinco ministros había votado a favor del proyecto y, pese al error, ninguno de los integrantes del Pleno lo corrigió.

Al tratarse del último asunto sometido a votación, el ministro presidente, Hugo Aguilar, declaró cerrada la sesión minutos después de las 15:00 horas.

Usuarios de redes sociales se percataron del error y lo evidenciaron públicamente, lo que provocó que más de dos horas después de concluida la sesión, la SCJN tuviera que aclarar en sus redes sociales que hubo un error en el conteo de votos en dicho asunto.

“Se detectó una inconsistencia en el registro de la votación; por ello, al concluir la transmisión pública se recabó nuevamente, determinándose el desechamiento del proyecto y el returno del asunto. Hecho del que dio fe y certificó el Secretario General de Acuerdos, Mtro. Daniel Álvarez Toledo”, explicó la Corte.

Tal certificación deberá formar parte del acta de la sesión de este día, misma que los ministros tendrán que aprobar en la sesión del próximo lunes antes de iniciar con la discusión de los asuntos programados para esa fecha.