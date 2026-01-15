Trump presiona a México para que militares de EU combatan a cárteles: NYT

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Donald Trump está intensificando la presión sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum para permitir a las fuerzas militares estadunidenses llevar a cabo operaciones conjuntas con el objetivo de desmantelar laboratorios de fentanilo, reportó este jueves The New York Times citando a funcionarios del vecino país del norte.

La propuesta, de acuerdo con el influyente rotativo estadunidense, fue planteada por primera vez a principios del año pasado y luego fue abandonada en gran medida; sin embargo, la petición se renovó después de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

“Autoridades estadunidenses quieren que fuerzas de su país —ya sean tropas de Operaciones Especiales u oficiales de la CIA— acompañen a soldados mexicanos en redadas contra presuntos laboratorios de fentanilo”, afirma el NYT citando funcionarios que pidieron el anonimato, y resaltando que la Casa Blanca declinó hacer comentarios.

La nota señala que, en lugar de operaciones conjuntas, funcionarios mexicanos ofrecieron este mes algunas contrapropuestas, entre ellas un mayor intercambio de información y que Estados Unidos desempeñe un papel más importante en los centros de mando.

Según las fuentes citadas por el NYT, ya hay asesores de EU en los puestos de mando militares mexicanos que comparten información de inteligencia para ayudar a las fuerzas mexicanas en sus operaciones antidroga.

“Las autoridades mexicanas se encuentran bajo presión para llegar a un acuerdo, ya que a algunos funcionarios estadounidenses les gustaría que el ejército de EU o la CIA llevaran a cabo ataques con aviones no tripulados contra presuntos laboratorios de drogas, una violación de la soberanía mexicana que debilitaría significativamente al gobierno”, sostiene la información del influyente rotativo neoyorquino.

El texto menciona la dificultad para encontrar y destruir los laboratorios de fentanilo, que emiten menos rastros químicos que los de metanfetamina, los cuales pueden detectarse con drones. La información de inteligencia, añade, se entrega a las fuerzas mexicanas que a su vez han sido entrenadas por estadunidenses para planificar y ejecutar las redas contra los laboratorios.

“Según la nueva propuesta de Washington, las fuerzas estadounidenses participarían en las redadas encabezadas por fuerzas mexicanas, dirigiendo la misión y tomando decisiones clave”, refieren las fuentes mencionadas por el Times. Las fuerzas estadunidenses estarían en apoyo, brindando inteligencia y asesoramiento a los soldados mexicanos en primera línea, destaca.

Según el NYT, el éxito de la incursión en Venezuela parece haber envalentonado al gobierno de Trump.