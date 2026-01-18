Detienen en Acapulco al presunto autor de un doble feminicidio y al cómplice que lo ocultó

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presunto autor de un doble feminicidio, ocurrido en Cuautitlán, Estado de México, el pasado lunes 12 de enero, fue detenido en el puerto de Acapulco, donde también fue arrestado el hombre que lo mantuvo oculto tras los hechos, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en un comunicado.

De acuerdo a la dependencia, la detención de Eric Antonio “N”, acusado del doble feminicidio, y de Alejandro “N”, quien lo ocultó, fue el resultado de un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, y la propia SSPC, en coordinación con autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE).

Según la SSPC, Alejandro “N” contaba con una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual en agravio de una menor cometido en Cuautitlán en 2022.

Ambos detenidos fueron trasladados al Estado de México para ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público, para determinar su situación legal.

Derivado de trabajos de investigación relacionados con un doble feminicidio ocurrido en Cuautitlán, Estado de México, elementos de @SSPCMexico, @FiscaliaEdomex, @FGRMexico y @FGEGuerrero detuvieron en Acapulco, Guerrero, a Eric Antonio “N”, el cual cuenta con orden de aprehensión… pic.twitter.com/j4WcTk2nlP — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) January 18, 2026

De acuerdo con el diario Milenio, Eric Antonio “N” , de 35 años, habría asesinado el pasado 12 de enero a quien fuera su pareja sentimental y a la madre de ésta, Cindy, de 25 años, y Teresa de Jesús, de 53, respectivamente.

Según el reporte, Erick Antonio habría utilizado un martillo para asesinar a las dos mujeres, quienes se encontraban en la vivienda de Teresa de Jesús, ubicada en San Francisco Cascantitla, Cuautitlán.

Cindy se había refugiado en la casa de su madre con sus hijos, luego huir del domicilio que compartía con el presunto feminicida en Tultitlán, tras haberlo acusado de violencia familiar en contra de ella y de sus hijos.

Los cuerpos sin vida de las mujeres fueron localizados por las autoridades ante el llamado de vecinos que escucharon los llantos de un niño.

Según las indagatorias, luego del doble feminicidio, Eric Antonio “N” llevó a su hija menor a una guardería, institución que reportó a la niña por abandono la tarde del 12 de enero.

El mismo día en que cometió el doble feminicidio, Eric Antonio habría huido hacia el puerto de Acapulco para ocultarse, donde contó con el apoyo de Alejandro “N” hasta que ambos fueron detenidos por las autoridades.